Ospedale di Padova, annullate le lezioni di trucco di Chiara Ferragni. Per i Beauty Bites della nota infuencer, dunque, nella città veneta la porta è rimasta chiusa. La decisione è stata presa dalla direzione della struttura clinica che ha definito "inopportuno" l'evento.

Chiara Ferragni, lezioni di trucco all'ospedale di Padova

L'evento glamour della nota fashion blogger Chiara Ferragni avrebbe dovuto tenersi oggi, 16 febbraio, presso l'ospedale di Padova, tra i bambini e i ragazzi under 18 ricoverati nella struttura. L'incontro, però, è stato annullato a meno di 48 ore dalla direzione dell'Azienda Ospedaliera che ha ritenuto "inopportuno" e foriero di "troppo clamore" l'appuntamento di make-up con la moglie di Fedez.

Proprio il cantante milanese, qualche giorno fa aveva fatto recapitare nello stesso ospedale alcune copie autografate del suo ultimo disco. E pare sia rimasto sorpreso per lo stop alle lezioni della consorte.

L'evento era stato organizzato da una caposala, e la direttrice del reparto aveva dato il suo benestare affinché la Ferragni potesse insegnare per qualche ora ai giovani pazienti come essere vincenti in tutte le occasioni legate ai social network. Tuttavia, dopo l'approvazione da parte della professoressa Alessandra Biffi, che da qualche mese dirige il distaccamento destinato a giovani malati oncologici, è arrivato lo stop da parte dei dirigenti dell'ospedale.

Beauty Bites, le lezioni di make up di Chiara Ferragni

Beauty Bites sono le lezioni di trucco condotte da Chiara Ferragni insieme al suo make up artist di fiducia, Manuele Mameli.

Comprendono consigli su come apparire impeccabili anche e soprattutto dinanzi alle telecamere, ed una serie di suggerimenti per realizzare video virali e altre nozioni fornite dalla influencer lombarda.

Il precedente appuntamento milanese con la fashion blogger aveva fatto registrare il tutto esaurito, costringendola a raddoppiare le date. Il costo del biglietto per assistere alla lezione era di 650 euro per soli 500 posti disponibili.

Una vera e propria "febbre virale" che ormai sta contagiando diversi settori. A Bari, ad esempio, il primo corso per diventare influencer con tanto di "rilascio di attestato" ha fatto segnare il sold-out, generando un battage mediatico impressionante. Tra detrattori e supporters, dunque, le iniziative di Chiara Ferragni continuano a dividere l'opinione pubblica e ad incrementare il Gossip che, mai come in questo caso, risulta utile alla fashion blogger per accrescere popolarità e relativi introiti al suo profilo social.