Annuncio

Annuncio

Giacomo Gianniotti ha rilasciato una lunga intervista al sito web TvGuide in cui ha parlato del futuro del suo personaggio e della nascente storia d'amore con la protagonista Meredith Grey nella fortunata Serie TV Grey's Anatomy.

Il nono episodio della quindicesima stagione ha lasciato il segno nel cuore dei fan e ha aperto a nuove importanti prospettive, secondo l'italiano Giacomo.

'I fan sono pronti per la rinascita sentimentale di Meredith'

La scena in ascensore tra Meredith ed Andrew ha, nonostante il mancato bacio, appassionato molti telespettatori che abbandonate le reticenze circa la differenza di età tra i due personaggi hanno iniziato a tifare per lo specializzando a scapito del suo rivale Link.

Annuncio

Ecco come l'attore ha commentato la scena in questione: "Dopo quella scena in ascensore la reazione dei fan è stata molto positiva. Finalmente riescono ad accettare la rinascita sentimentale di Meredith che adesso è pronta a ritrovare l'amore vero. Non più solo un flirt o una relazione occasionale, ma qualcosa di reale e sorprendente. Quel momento che hanno vissuto in ascensore durante la 15x09 è stato illuminante. Andrew era molto vulnerabile ed è stato un grosso passo, per lui, parlare apertamente della sua infanzia e della malattia mentale di suo padre. La sua sincerità è stata sorprendente e spero che Meredith abbia apprezzato questo nuovo aspetto di DeLuca." Andrew, tuttavia, è solo uno dei due pretendenti di Meredith.

Annuncio

Il chirurgo ortopedico Link, infatti, non è ancora del tutto fuori dai giochi. Ecco cosa ha dichiarato Gianniotti a tal proposito: "Penso che a DeLuca piaccia pensare di aver già la vittoria in tasca ed io rispetterò questa sua convinzione. È italiano ed è romantico, a chi non piace un uomo romantico? Diciamo che DeLuca si sta focalizzando solo su ciò che lo riguarda senza pensare a Link, ma sono sicuro che se dovesse intralciarlo troverà il modo di gestire qualunque situazione, anche la più difficile. Questa volta Andrew è disposto a rischiare molto pur di conquistare Meredith proprio perchè riconosce la sua grandezza: la sua intelligenza, la sua indipendenza, l'estrema bravura che dimostra nel lavoro ed il modo in cui è rispettata sono elementi estremamente sexy per DeLuca.

Annuncio

'Il passato di DeLuca e il rapporto con Meredith'

Cosa dobbiamo dunque aspettarci nelle prossime puntate e sarà davvero DeLuca l'uomo giusto per Meredith dopo la tragica morte di Derek?

Giacomo Gianniotti sembra essere ottimista a riguardo: "Meredith ed Andrew si avvicineranno parecchio nei prossimi episodi e parallelamente scopriremo molti particolari sulla storia di DeLuca e su ciò che lo ha portato ad essere un medico. Scopriremo di più sulla sua famiglia, compresa sua sorella, e su ciò che hanno affrontato.Tutto questo avvicinerà ulteriormente la 'coppia' e la loro relazione si intensificherà in modo del tutto naturale."