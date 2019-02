Annuncio

Esplode la bufera sul Festival di Sanremo 2019 a poche ore dall'inizio della kermesse ufficiale in televisione. In questi giorni, infatti, Striscia la notizia ha mosso delle pesanti accuse nei confronti del Festival, mettendo in evidenza quelle che sarebbero le incongruenze che vedrebbero coinvolto il direttore artistico Baglioni, accusato di 'conflitto di interessi'. Ebbene dopo queste accuse, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog, il direttore artistico sarebbe a dir poco furioso, al punto da spaccare una porta.

La furia di Claudio Baglioni dopo le accuse di Striscia

Nel dettaglio, abbiamo visto che Striscia la notizia ha sottolineato nel corso dei servizi trasmessi in queste settimane che la stragrande maggioranza degli artisti che sono stati scelti come concorrenti Big di questo Festival facciano parte della F&P di Ferdinando Salzano, la stessa azienda che organizza i concerti di Baglioni.

Ecco allora che Striscia parla di conflitto d'interessi, tirando in ballo anche il fatto che i due cantanti della categoria Giovani di questa edizione, siano stati scelti da una giuria che poteva essere loro favorevole, dato che i due vincitori hanno entrambi collaborato con alcuni dei giurati.

Stando alle ultimissime indiscrezioni di TvBlog, Claudio Baglioni non avrebbe reagito per niente bene dopo queste accuse e addirittura durante una discussione con il suo 'clan' avrebbe sbattuto contro una porta, al punto da romperla. Sempre dalle pagine di TvBlog si apprende che Baglioni, per stare lontano dalla stampa e da domande indiscrete, avrebbe preferito cambiare albergo e da Sanremo si sarebbe trasferito con i suoi fidati a Montecarlo.

La direttrice di Raiuno difende Baglioni dalle accuse

Intanto, però, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019 di questa mattina, Baglioni ha preferito non rispondere alle poche domande che gli sono state fatte sull'argomento. Tuttavia il direttore artistico è stato difeso a spada-tratta dalla direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, la quale ha dichiarato di fidarsi ciecamente del lavoro svolto da Baglioni nel corso di queste settimane e quindi di non aver alcun tipo di dubbio sul presunto conflitto d'interesse aizzato da Striscia la notizia.

A questo punto, quindi, non ci resta che attendere la prima serata del Festival per scoprire se Baglioni si lascerà andare a qualche frecciatina nei confronti di Striscia proprio dal prestigioso palco dell'Ariston.