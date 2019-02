Annuncio

Il Festival di Sanremo è alle porte, da martedì 5 a sabato 9 febbraio si esibiranno sul palco dell'Ariston 24 cantanti. Quest'anno non ci sarà la divisione tra 'Big' e 'Nuove proposte', ai 22 partecipanti selezionati dalla direzione artistica si aggiungeranno i 2 vincitori di Sanremo Giovani, andato in onda a dicembre. Tra gli artisti in gara ci saranno alcuni famosi volti dei talent show come Amici e X-Factor. In particolare, sono cinque i cantanti provenienti dal programma di Maria De Filippi: Irama, vincitore di Amici 2018; Briga, secondo classificato nell'edizione 2015; Enrico Nigiotti, concorrente del talent nel 2009; Einar, terzo classificato nel 2018 e vincitore di Sanremo Giovani e Federica Carta, che vi partecipò nel 2017 e arrivò al terzo posto.

Al Festival di Sanremo 2019 si esibiranno cinque giovani che provengono dal famoso programma ideato da Maria De Filippi che, ogni anno, sforna nuovi talenti.

Irama ha trionfato ad Amici nel 2018 battendo in finale la cantante Carmen Ferreri e ha pubblicato l'album 'Plume', conseguendo tre dischi di platino per il singolo 'Nera'. A Sanremo presenterà il brano 'La ragazza col cuore di latta'. Nella stessa edizione di Amici si è classificato terzo Einar che, mesi dopo, ha partecipato a Sanremo Giovani e ha vinto con 'Centomila volte', accedendo di diritto alla gara dei 'Big'. Al Festival canterà 'Parole nuove'. Enrico Nigiotti, dopo essere stato concorrente ad Amici 2009, è salito sul palco di Sanremo 2015 tra le 'Nuove proposte' e nel 2017 ha partecipato a X-Factor. Quest'anno a Sanremo presenterá il brano 'Nonno Hollywood'. Federica Carta è stata ammessa alla scuola del talent di Canale 5 quando era ancora minorenne. Oggi, dopo una stretta collaborazione con Elisa, ha all'attivo due album di successo.

Al Festival, in coppia con Shade, canterá 'Senza farlo apposta'. Briga ha partecipato ad Amici nell'edizione del 2015 e in finale è arrivato al secondo posto. Il giovane cantante è anche uno scrittore, già autore di due libri. Quest'anno, sul palco dell'Ariston, si esibirà in coppia con Patty Pravo. I due canteranno 'Un pò come la vita'.

Gli altri ex concorrenti di Amici che ritroveremo a Sanremo 2019

Oltre ai cinque cantanti in gara, sul palco del Festival di Sanremo saliranno anche altri ex allievi di Amici. Nella serata dei duetti, Einar sarà accompagnato da Biondo, con cui ha condiviso l'anno scorso l'esperienza nel talent di Mediaset. Infine, tra i super ospiti è prevista la performance di Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici 2009.