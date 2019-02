Annuncio

Annuncio

L'ultima coppia in ordine di tempo che abbiamo visto formarsi nel corso della trasmissione di Maria De Filippi è quella composta da Andrea Cerioli e Arianna, protagonisti di una scelta del tutto inattesa avvenuta la scorsa settimana a Uomini e donne. Il tronista bolognese, contrariamente a tutte le aspettative, ha preferito anticipare i tempi della sua scelta, senza andare in villa così come faranno gli altri tronisti di quest'anno. Tra i due prosegue tutto a gonfie vele, così come testimoniano gli scatti e i video postati su Instagram e nelle ultime ore è tornata a farsi sentire anche Valentina Rapisarda, ex fidanzata di Andrea.

È vero amore tra Andrea e Arianna dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che da quando c'è stata la scelta a Uomini e donne, Andrea e Arianna sono diventati a dir poco inseparabili.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e donne: Luigi conosce i genitori di Irene

I due trascorrono moltissimo tempo assieme e a dimostrare ciò vi sono proprio i video e le foto che i due postano quotidianamente sui loro canali social, dove vengono seguiti da centinaia di migliaia di attenti fan.

Advertisement

Uno degli ultimi video postati da Arianna, la vede protagonista in macchina con Andrea e un'altra coppia di amici mentre cantano a squarciagola il brano 'Come saprei' di Giorgia. Una vera e propria poesia d'amore per i due neo-fidanzati che stanno vivendo questo momento d'oro dal punto di vista sentimentale.

In questi giorni non sono mancate neppure le prime dediche d'amore social, come quella di Arianna, la quale subito dopo la messa in onda della scelta finale in televisione ha affidato al suo profilo Instagram i suoi pensieri. La ragazza ha voluto ringraziare pubblicamente Andrea, perché l'ha resa una donna felice. 'Certe emozioni non possono essere spiegate con semplici parole', ha scritto la ragazza su Instagram.

La reazione di Valentina alla storia d'amore tra Andrea e Arianna

Ma in queste ultime ore è tornata a farsi sentire anche Valentina Rapisarda, l'ex fidanzata di Andrea Cerioli, che come ben saprete venne scelta dal tronista bolognese ai tempi del suo primo trono a Uomini e donne.

Advertisement

I fan social hanno chiesto a Valentina un commento su questa nuova storia d'amore che vede protagonista Andrea e la reazione della ragazza non si è fatta attendere.

La Rapisarda, infatti, senza troppi mezzi termini ha chiesto ai fan 'curiosi' di andare avanti e di voltare pagina. 'Andate avanti, io l'ho già fatto. Fatelo anche voi, grazie', ha scritto su Instagram.