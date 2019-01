Annuncio

Annuncio

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma in queste ore sono state mosse già un bel po' di accuse nei confronti della kermesse musicale che anche quest'anno verrà ripresentata da Claudio Baglioni, con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Per il cantante si tratta del suo secondo anno consecutivo nelle vesti di direttore artistico del Festival, anche se in queste ore Striscia la notizia ha suscitato dei dubbi con un servizio che riguarda alcuni dei cantanti in gara di quest'anno, che potrebbe far molto discutere nei prossimi giorni. [VIDEO]

Le accuse di Striscia la notizia sul Festival di Sanremo di Baglioni

Nel dettaglio, infatti, l'inviato Pinuccio di Striscia è partito da una clausola che riguarda i contratti Rai, che parla di trasparenza, secondo la quale chi sceglie i nomi dei cantanti che parteciperanno al Festival non deve avere relazioni (etichette, management) con chi finirà poi sul palco dell'Ariston.

E a quanto pare quest'anno ciò non sarebbe accaduto, dato che molti degli artisti che dal 5 al 9 febbraio vedremo sul palco dell'Ariston fanno parte della Friends & Partners di Ferdinando Salzano, la stessa agenzia di cui fa parte anche il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019.

Advertisement

Tra gli artisti legati alla F&P vi sono Paola Turci, Nek, Achille Lauro, Francesco Renga, Il Volo e Nino D'Angelo a questi poi si aggiungono altri giovani artisti che fanno parte di altre agenzie che tuttavia sarebbero state inglobate, da poco, in quella di Salzano. Tra questi vi segnaliamo Irama, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma anche Federica Carta e Shade, che quest'anno calcheranno il palco dell'Ariston per la prima volta nelle vesti di Big.

Annunciati gli ospiti di Sanremo 2019

Insomma, sembrano essere accuse forti quelle che Striscia la notizia ha mosso nei confronti di questo Festival [VIDEO] a pochi giorni dall'inizio ufficiale della kermesse, che come da tradizione verrà trasmessa per cinque serate su Raiuno. Cosa succederà a questo punto? Baglioni e il suo team faranno chiarezza su queste polemiche oppure no?

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, in questi giorni Baglioni&Co sono impegnati con le prove ufficiali della kermesse ma anche con la messa a punto delle scalette delle cinque serate, le quali saranno a dir poco zeppe di ospiti.

Advertisement

Tra questi vi segnaliamo la presenza di Giorgia, Eros Ramazzotti, Elisa, Alessandra Amoroso e Ligabue.