Il 14 febbraio è andata in onda in prime-time su Rai 1 la quinta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". Sono stati trasmessi, infatti, gli episodi 9 e 10 della quinta stagione, che hanno visto Suor Angela impegnata in ospedale per aiutare i bambini malati e a gestire i 'dispetti' di un medico dell'istituto. Al convento Nico ha cercato di curare la cecità, mentre Maria si è avvicinata notevolmente all'avvocato. Emma ha fatto ritorno al convento, spingendo sua madre Azzurra a rivelarle un segreto che nasconde da tantissimo tempo, quello legato alla sua nascita e al ritorno di Athos nelle loro vite. Spazio anche ad un siparietto comico, con protagonista Suor Costanza che ha esaudito in parte il suo sogno di partecipare allo show di Milly Carlucci, "Ballando con le stelle".

Azzurra dubbiosa

Nell'episodio 9, intitolato il "Bruco o farfalla", Suor Angela si reca in ospedale per dare conforto ai più bisognosi, ma lì finisce per scontrarsi con un medico dell'istituto. Dopo i primi battibecchi, però, i due si rendono di essere molto simili caratterialmente ed insieme riescono a tirare su il morale di una piccola paziente di nome Eugenia. Al convento, Nico e Ginevra approfittano di ogni loro momento insieme per litigare e discutere, mettendo a dura prova la pazienza degli altri abitanti dell'istituto religioso. All'ospedale Valentina conosce Eugenia e riesce grazie lei a superare il suo sconforto e ritrovare la gioia di vivere. Maria sta attraversando un momento di fragilità, trovando conforto soltanto nella presenza dell'avvocato.

Azzurra è in preda ai dubbi a causa del dilemma che la sta tormentando da quando Athos è arrivato al convento, non sapendo se rivelargli quello che è successo in passato fra di loro o meno.

Il ritorno di Emma

Nell'episodio 10, dal titolo "Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare", le indagini su una coppia di amici di Gabriele portano Suor Angela a scoprire un sorprendente segreto su di loro. Emma ritorna all'improvviso al convento, mettendo ancora più in confusione sua madre. La donna, infatti, non sa se dire alla figlia chi è veramente suo padre oppure tenere per se il segreto. Maria prova a raccontare a Nico del bacio che hanno condiviso, ma non ci riesce a causa dell'improvvisa cecità del giovane.

Gabriele e Suor Angela convincono Valentina a suonare la chitarra per Eugenia in ospedale. Ginevra si occupa di Nico, avvicinandosi moltissimo a lui.