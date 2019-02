Annuncio

La soap opera 'Un posto al sole' non sembra sentire il passo degli anni in quanto riesce sempre a sorprendere i milioni di telespettatori grazie alla capacità di raccontare le storie con leggerezza. Un protagonista indiscusso del mese di marzo corrisponde al nome di Franco dopo che è tornato a piede libero lo strozzino Gaetano Prisco. Quest'ultimo si organizza per fare del male a Boschi mettendo in atto la sua vendetta. Il marito di Angela ha vissuto attimi di tensione dopo essere stato informato della concessione degli arresti domiciliari al rivale. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Franco viene portato in ospedale dove riceve soccorso.

I familiari sono in ansia per il coach ma l'uomo si rende conto di essere vittima della vendetta di Prisco: la sua unica preoccupazione è che siano in pericolo la moglie e la figlia.

Valerio vuole chiedere una seconda possibilità alla figlia di Marina

Elena, dal canto suo, si trova in preda ai dubbi in merito alla relazione con Valerio, in quanto il Viscardi sembra creare delle illusioni intorno alla compagna. La madre di Alice ha pensato a dei progetti di famiglia con il compagno ma nuovi imprevisti mandano in frantumi il rapporto con il padre di Vera. Nel frattempo Cerruti (Cosimo Alberti) rimane infastidito nel vedere Mariella in compagnia di Guido mentre Marina ha trovato il modo per mettere delle distanze tra Valerio ed Elena dopo aver notato la sofferenza della figlia.

Renato (Marzio Honorato), dal canto suo, fa da babysitter del piccolo Jimmy ma non riesce a tenere la situazione sotto controllo in quanto si addormenta sul divano lasciando il telecomando nelle mani del nipote.

Renato in preda ai sensi di colpa; Raffaele cerca di aiutare il padre di Niko

Mariella, invece, rientra dalla maternità per riprendere servizio al comando dei vigili dove torna a lavorare con il comandante Del Bue. Intanto Valerio viene a sapere della partenza di Elena (Valentina Pace) e vuole impedire che ci possa essere un distacco definitivo dalla compagna alla quale chiede una seconda possibilità. Preso dai sensi di colpa, il padre di Niko decide di parlare della situazione con Raffaele (Patrizio Rispo) e riceve un consiglio dal portiere di Palazzo Palladini, pronto a escogitare un piano per capire cosa sia successo a Jimmy.

Infine Renato si vede costretto a raccontare la vicenda a Giulia mentre Otello torna infelice da Indica.