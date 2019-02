Annuncio

Negli ultimi tempi la popolarità di Achille Lauro è cresciuta in maniera esponenziale. Dopo il festival di Sanremo, complici anche le polemiche con Striscia la notizia, il nome dell'artista romano ha iniziato ad occupare, per un motivo o per l'altro, le pagine dei quotidiani in maniera costante. Achille Lauro si è ritrovato nel giro di pochi giorni ad essere ospitato, ma anche e soprattutto ad essere lodato, da personaggi di primo piano della televisione italiana, come ad esempio Mara Venier e Fabio Fazio. Quest'ultimo, nella sua trasmissione, ha voluto addirittura far leggere all'artista un passaggio del suo libro, intitolato "Sono Io Amleto".

Il cantante è dunque diventando, di fatto, un personaggio mainstream, sicuramente uno degli artisti più chiacchierati e discussi del momento, anche al di fuori del panorama Rap.

Ed è proprio questa crescente popolarità che con ogni probabilità ha determinato il curioso scenario che sembra si stia configurando in queste ore, con due dei più noti talent show musicali dello stivale, ovvero The Voice of Italy e X Factor Italia, che si starebbero letteralmente contendendo l'autore di "Rolls Royce", per il ruolo di giudice.

L'indiscrezione è stata diffusa da numerose testate giornalistiche e rilanciata da innumerevoli blog, sia nell'ambito del gossip che nel variegato mondo dell'editoria musicale.

Tutti vogliono il giudice Lauro

Il motivo dell'interesse della produzione di The Voice of Italy per l'artista capitolino classe 1990 è facilmente intuibile: dopo le recenti polemiche che hanno determinato l'esclusione di uno dei giudici già designati, ovvero Sfera Ebbasta – nonostante il parere contrario della conduttrice Simona Ventura e del direttore di Rai 2, Carlo Freccero, che hanno provato a tenerlo nello show – la produzione del programma sarebbe alla ricerca di un degno sostituto del trapper di Sesto San Giovanni.

Sempre secondo le indiscrezioni che stanno occupando le pagine di diversi siti di informazione, Achille Lauro avrebbe addirittura già fatto il provino necessario per poter valutare la sua idoneità al ruolo di giudice.

Non si sa molto invece dell'interesse mostrato dal principale competitor di The Voice of Italy, ovvero X Factor. Ciò che c'è di certo è che il nono classificato dell'ultimo Festival della canzone italiana ha già preso parte, seppur per una sola puntata, al noto programma di Sky, durante la scorsa edizione, quando ha assistito Mara Maionchi nei bootcamp, aiutandola a decidere l'ultima scrematura della sua squadra, gli under uomini.