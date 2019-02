Annuncio

Annuncio

Ieri, giovedì 31 gennaio, è andata in onda la quarta puntata della fiction "Che Dio ci aiuti". La serie, interpretata da Elena Sofia Ricci, sta riscuotendo un enorme successo. Gli ascolti sono, infatti, saliti alle stelle generando un vero e proprio boom per quanto concerne lo share. La replica della puntata di ieri è visibile online, sempre sulla piattaforma Rai Play, e sul canale 25 del digitale terrestre Rai Premium.

Gli ascolti da urlo della fiction Che Dio ci aiuti, puntata 31 gennaio

Il ritorno della fiction Che Dio ci aiuti sta suscitando molto scalpore.

I risultati, in materia di ascolti, per quanto riguarda la puntata andata in onda ieri, giovedì 31 gennaio, hanno decretato il successo assoluto della Serie TV sulla concorrenza.

Advertisement

Il primo episodio della fiction ha fatto registrare un livello di share pari al 21,2%, coinvolgendo un pubblico di circa 5,7 milioni di spettatori. Per quanto concerne il secondo episodio, invece, gli ascolti sono stati pari al 21,7% di share con oltre 5 milioni di spettatori. Dando uno sguardo alla concorrenza, Mediaset con la messa in onda dell'isola dei famosi, è riuscita a guadagnare solo il 13,3% di share con 2,4 milioni di spettatori. I risultati, dunque, sono stati davvero soddisfacenti per la fiction di Raiuno, con l'eccentrica Suor Angela come protagonista.

La replica della quarta puntata della serie in streaming e su Rai Premium

Ad ogni modo, per tutti coloro che non fossero riusciti a seguire la puntata di ieri sera su Raiuno alle 21.30, è possibile recuperarne la visione. Innanzitutto, resta a completa disposizione la piattaforma Rai Play, sulla quale sono caricati tutti i programmi televisivi della Rai, comprese le serie tv. Pertanto, per poter accedere a questo servizio, basterà semplicemente collegarsi al sito "Rai Play", selezionare la serie televisiva "Che Dio ci aiuti" e poi cliccare sull'episodio desiderato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Inoltre, sono a disposizione dei telespettatori delle repliche sul canale 25 del digitale terrestre "Rai Premium". La prima replica sarà trasmessa domenica 3 febbraio in prima serata (ore 21,20), mentre la seconda verrà trasmessa mercoledì 6 febbraio, questa volta, però, in seconda serata (ore 23,40).

Ricordiamo ai telespettatori che la prossima settimana, la fiction non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo. Pertanto, l'appuntamento con la quinta puntata di Che Dio ci aiuti è previsto per giovedì 14 febbraio.