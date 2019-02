Annuncio

Annuncio

Un'altra settimana si è conclusa e al Paradiso delle signore si respira aria di cambiamento. Nel corso della puntata, che andrà in onda su Rai1 lunedì 4 febbraio, infatti, vedremo il direttore dello shopping center Vittorio rivoluzionare la sua attività. Conti deciderà di dare il via alle vendite per corrispondenza servendosi, soprattutto, dell'aiuto delle sue fedeli collaboratrici, le Veneri.

Vittorio Conti istituisce le vendite per corrispondenza al Paradiso delle signore

La puntata di lunedì 4 febbraio del Paradiso delle signore sarà molto avvincente.

Leggi anche Anticipazioni spagnole Una Vita: Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla

Vittorio Conti avrà un lampo di genio. Il direttore deciderà di tuffarsi in una nuova attività che stravolgerà lo shopping center: istituirà le vendite per corrispondenza. L'idea è balenata dopo che la Venere Roberta ha deciso di acquistare degli abiti per la sua famiglia.

Advertisement

Questo evento scatenerà l'ingegno di Vittorio il quale attuerà questa novità per quanto riguarda il Paradiso. Il tutto, naturalmente, sarà supportato dalle fedeli Veneri, le quali si riveleranno un'arma fondamentale per portare a termine questo nuovo progetto.

Intanto, in casa Amato le cose sono semrpe più tese. La situazione tra Antonio e Salvatore sembra ormai irrecuperabile. La madre Agnese non riesce a sopportare che i suoi figli siano così distanti, per questo motivo farà il possibile per rovinare la colpevole di tutto, ovvero, Elena Montemurro. La ragazza ha già lasciato il lavoro al bar e la signora Agnese sta facendo il possibile per far si che perda anche il lavoro come insegnante dei figli degli immigrati.

La carriera di Tina è in pericolo mentre Riccardo si tormenta per l'assenza di Nicoletta

Anche per Tina le cose non sembrano andare proprio per il meglio.

Advertisement

I migliori video del giorno

La carriera lavorativa della donna, infatti, pare essere in pericolo. Infatti il mondo della musica si sta rivelando decisamente più tortuoso e insidioso di quanto si aspettasse la fanciulla. Ad ogni modo, però, il tutto si concluderà con una bella sorpresa per la ragazza. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda Riccardo, invece, sta attraversando davvero un periodo particolare, la lotta contro la sua dipendenza si sta facendo sentire, così come più acuta si sta facendo la mancanza di Nicoletta. Dopo che la donna lo ha lasciato sull'altare, poiché ha scoperto di essere stata tradita, Riccardo non riesce a darsi pace.