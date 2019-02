Annuncio

Annuncio

Ieri è andata in onda in prime-time su Rai 1 la sesta puntata della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". La quinta stagione della serie continua ad ottenere consensi puntata dopo puntata: il numero di telespettatori che segue la fiction e lo share lo confermano. Nella puntata andata in onda giovedì 21 febbraio, sono stati trasmessi consecutivamente due episodi inediti, l'11 ed il 12, rispettivamente intitolati, "SOS" e "Come un fantasma".

Athos ed Emma si avvicinano

Nel corso dell'episodio 11, intitolato "SOS", suor Angela si trova costretta ad indagare su una ragazza che è disposta a vendere se stessa per salvare le persone che ama. Al convento, Nico si rende finalmente conto che i sentimenti che prova per Maria sono più forti di qualsiasi altro affetto abbia mai provato nella sua vita e decide di chiedere alla giovane di ufficializzare il loro amore davanti a tutti.

Annuncio

Athos ed Emma fanno amicizia e si rendono conto che entrambi hanno la passione per i libri e la lettura. Il passato di Ginevra si riaffaccia prepotentemente nella sua vita, rischiando di farle perdere tutto quello che ha costruito con sacrificio negli ultimi anni. Spaventata ed agitata, la giovane chiede aiuto a Nico, trovandolo ben disposto nei suoi riguardi. Notando la sintonia nata fra Athos ed Emma grazie alla lettura, Azzurra si finge anche lei un'accanita lettrice per non essere esclusa.

Arriva la zia di Nico

Nel dodicesimo episodio, intitolato "Come un fantasma", Suor Angela nota in ospedale un misterioso infermiere e decide di indagare su di lui, scoprendo che l'uomo in realtà ha una doppia losca identità.

Annuncio

I migliori video del giorno

Arriva al convento la zia suora di Nico e Maria chiede aiuto a Ginevra per fare una buona impressione sulla parente del suo fidanzato. Valentina inizia a fare la fisioterapia e rimane affascinata dal suo nuovo istruttore, Alessio. L'attrazione che la giovane prova per il nuovo arrivato, spezza il cuore a Gabriele che era sul punto di rivelarle che la ama. Athos decide di riavvicinarsi ad Azzurra per cercare di recuperare il tempo perduto negli ultimi anni. Il suo tentativo però non va a buon fine, rischiando di rovinare tutto quello che Azzurra e lui avevano costruito negli ultimi giorni trascorsi insieme. Alla fine Gabriele decide di non rivelare a Valentina che la ama, adesso che la giovane è tornata a sorridere grazie alla frequentazione con Alessio.