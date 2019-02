Annuncio

Annuncio

Continua settimana dopo settimana la marcia trionfale di una delle Serie TV più seguite di Rai 1: Che Dio ci aiuti. La quinta stagione della serie, infatti, continua a racimolare milioni di telespettatori ad ogni puntata battendo sistematicamente ogni settimana gli ascolti della concorrenza. Giovedì 21 febbraio verrà trasmessa una nuova puntata della fiction contenente due episodi della quinta stagione, l'11 ed il 12, rispettivamente intitolati "Sos" e "Come una fantasma". Al centro dell'attenzione il rapporto tra Gabriele e Valentina con il giovane medico che resterà deluso dal comportamento della ragazza che non nasconderà il suo interesse per il nuovo fisioterapista. Per chi non potrà seguire questa sera il nuovo appuntamento della serie tv su Rai 1 ci sarà l'opportunità di guardarne la replica in ogni momento sui canali ufficiali della tv di Stato.

Annuncio

Dove vedere la replica della sesta puntata

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della sesta puntata di Che Dio ci aiuti sarà disponibile solo ed esclusivamente in streaming sul sito on demand Rai Play. All'interno della sezione dedicata alla serie televisiva sarà possibile trovare anche gli altri episodi delle cinque le stagioni fin qui andate in onda. Vi ricordiamo che il sito Rai Play fornisce anche un'applicazione attraverso la quale è possibile vedere i contenuti Rai anche su smartphone e tablet.

Anticipazioni

Le anticipazioni dell'episodio 11 intitolato "Sos" ci segnalano che Suor Angela indagherà su una misteriosa giovane disposta a tutto per salvare i suoi familiari. Nico si renderà conto di amare veramente Maria.

Annuncio

I migliori video del giorno

Azzurra non rivelerà ancora ad Emma che Athos è il suo vero padre. Il passato di Ginevra ritornerà a tormentarla e la giovane chiederà aiuto a Nico per risolvere la situazione. Athos ed Emma scopriranno di essere due amanti della lettura scatenando la gelosia di Azzurra. Quest'ultima fingerà di essere un'accanita lettrice per non essere esclusa dal loro rapporto.

Le anticipazioni del dodicesimo episodio intitolato "Come un fantasma" riferiscono che Suor Angela indagherà in ospedale su un misterioso infermiere con una doppia vita. In seguito Valentina spezzerà il cuore di Gabriele quando gli confesserà di essere rimasta molto colpita dal suo nuovo fisioterapista (Alessio). La zia suora di Nico arriverà al convento per conoscere la fidanzata del nipote.

Annuncio

L'arrivo della religiosa spingerà Maria a chiedere aiuto a Ginevra per fare colpo sulla parente del suo ragazzo. Athos si farà avanti con Azzurra per cercare di recuperare il tempo perduto fra di loro, ma la sua intraprendenza non porterà i frutti sperati. Gabriele deciderà di non rivelare i suoi sentimenti a Valentina per non rovinare il buonumore della giovane.