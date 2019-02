Annuncio

Dopo più di un mese di messa in onda e dieci episodi, continua la marcia trionfale sulla Rai della Serie TV con protagonista Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". Giovedì 21 febbraio, infatti, verrà trasmessa in primetime su Rai 1 la sesta puntata della quinta stagione della serie dove Nico farà chiarezza sui suoi sentimenti, Valentina darà una svolta alla sua vita sentimentale, Azzurra confesserà ad Athos il suo segreto e Suor Angela indagherà su un infermiere dell'ospedale dalla doppia identità. Gli episodi che andranno in onda nel corso della sesta puntata sono l'11° ed il 12°, rispettivamente intitolati "Sos" e "Come un fantasma".

Anticipazioni undicesimo episodio

Le anticipazioni dell'undicesimo episodio di "Che dio ci aiuti" ci segnalano che suor Angela si ritroverà ad indagare su una ragazza disposta a vendere il suo corpo per salvare le persone che ama.

Nico si renderà conto di essere veramente innamorato di Maria e deciderà di ufficializzare la loro relazione. Nel frattempo però sarà molto impegnato ad aiutare Ginevra a superare gli echi di un passato che la giovane preferirebbe dimenticare. Athos ed Emma scopriranno di avere in comune la passione per la lettura e Azzurra, che invece non ce l'ha, fingerà di averla per non sentirsi emarginata fra di loro. In tutta questa situazione, comunque, Azzurra non troverà il coraggio di dire ad Emma che Athos è il suo vero padre.

La rivelazione di Azzurra

Le anticipazioni del dodicesimo episodio intitolato "Come un fantasma", invece, ci suggeriscono che Suor Angela indagherà all'ospedale su un infermiere che sembra avere una doppia identità.

Azzurra racconterò ad Athos che è lui il padre di Emma, scatenando una sorprendente reazione in lui. Al convento arriverà la zia di Nico che chiederà al nipote di presentarle la sua fidanzata. La richiesta della religiosa metterà sotto pressione Maria, che si rivolgerà a Ginevra per riuscire a conquistare i favori della parente di Nico. Nel frattempo, Valentina rimarrà piacevolmente colpita dal suo nuovo fisioterapista Alessio, senza sapere che Gabriele era sul punto di dichiararle i suoi sentimenti per lei. Athos cercherà di recuperare il rapporto che aveva con Azzurra quando erano degli adolescenti ma forse si spingerà un po' troppo oltre. Gabriele deciderà di non dichiararsi più a Valentina dopo essersi reso conto che la frequentazione con Alessio la rende veramente felice.