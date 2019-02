Annuncio

Era attesissimo tra i telespettatori del Trono Classico il primo confronto tra Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi dopo la puntata della scelta. Come anticipato da alcune indiscrezioni, ieri c'è stata una registrazione straordinaria, durante la quale l'imprenditore vinicolo ha potuto dire la sua su quanto accaduto, spiegando le ragioni di un 'no' così inatteso. E il confronto si è trasformato in un vero e proprio scontro, durante il quale Teresa ha ammesso di essere ancora molto triste per quanto accaduto, pur potendo contare sull'appoggio della sua famiglia. Anche Antonio ha detto la sua, affermando di essersi sentito preso in giro da Teresa.

Uomini e Donne anticipazioni: le dure critiche di Antonio Moriconi

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, Teresa Langella è entrata in studio visibilmente triste e spenta.

Maria De Filippi le ha chiesto di parlarle del suo stato d'animo e lei ha confermato che non è stato facile affrontare il 'no' di Andrea. Per questo è rimasta quasi tutta la settimana chiusa in casa, allontanandosi dai social network, mentre la sua famiglia ha cercato di tirarla su di morale. È stata poi la volta della presentazione di Antonio Moriconi, a sua volta pungente nei confronti dell'ex tronista. Il maestro di sci ha ripreso le precedenti dichiarazioni di lei e ha rivelato di essersi sentito preso in giro dato che in varie occasioni lei ha dimostrato grande interesse e lui si è abbandonato a parole importanti. Lei ha cercato di giustificarsi e ha rivelato che, fino all'ultimo momento, non sapeva chi scegliere e solo nell'ultima settimana si è resa conto di pensare soprattutto ad Andrea (nonostante la famiglia le consigliasse di optare proprio per Antonio). A tal proposito è stata decisiva la notte della serenata in cui lei ha capito la sua preferenza.

Lo scontro tra Teresa e Andrea

Archiviate le accuse di Antonio, le anticipazioni di Uomini e Donne si concentrano sull'ingresso di Andrea Dal Corso, preceduto dall'uscita di Teresa dallo studio. L'ex corteggiatore, visibilmente triste in volto, ha voluto precisare che il suo 'no' non è stato dettato né dalle parole del padre di lei né dai consigli della sua stessa famiglia. Ha, quindi, dichiarato di aver riflettuto dopo la villa e di avere valutato i pro e i contro, pensando prima di tutto a se stesso. La decisione del rifiuto è stata presa perché ancora non si sentiva pronto ad un simile passo. A questo punto, furiosa, Teresa è entrata in studio per dire la sua: non avrebbe dovuto illuderla così tanto, arrivando persino a farle credere di essere pronto alla convivenza a Bologna.

Lui ha aggiunto di provare qualcosa per lei, ma che i sentimenti non sono così forti da spingerlo a rispondere positivamente alla scelta. Teresa, sarcastica e arrabbiatissima, lo ha accusato di essere falso e di avere fatto una figuraccia davanti a tutta Italia. Poi è uscita nuovamente nel backstage senza fare più ritorno. La registrazione si è conclusa con le accuse di Mario Serpa e del pubblico presente in studio all'ex corteggiatore. Maria De Filippi non ha proposto né a Dal Corso nè tanto meno a Moriconi il trono di Uomini e donne.