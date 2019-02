Annuncio

Loredana Bertè ieri, è stata ospite a Che Tempo che fa il salotto della domenica sera condotto da Fabio Fazio. Durante l'intervista la cantante calabrese ha parlato del ritorno sul palco dell'Ariston e della fiction di Rai1 dedicata a Mia Martini.

Loredana Bertè dopo la delusione sanremese aveva disertato la puntata di Domenica In, che viene trasmessa dall'Ariston dopo la fine della kermesse. Ieri, però ha accettato l'invito di Fazio ed ha rilasciato un'intervista molto toccante. Nel raccontare la storia della sorella scomparsa prematuramente a causa delle dicerie della gente, la Bertè non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Già in settimana dopo aver visto il film in anteprima aveva rilasciato delle dichiarazioni molto importanti, tanto da dire che se Mia fosse ancora in vita sarebbe stata molto fiera di quel film.

Nel salotto di Fazio, Loredana Bertè ha rinnovato ancora una volta i suoi elogi a tutti coloro che hanno lavorato a questa fiction: "Ho partecipato alla sceneggiatura per tutelare mia sorella." In merito alla magistrale interpretazione di Serena Rossi, la cantante ha confessato di essere rimasta davvero colpita: "Serena l'ha studiata per un anno. Quando l'ho abbracciato ho sentito Mimì e mi sono messa a piangere".

Nonostante la cantante sia stata lucida per tutto il ricordo di Mia Martini, dopo una serie di immagini di repertorio mandate in onda dal conduttore, Loredana Bertè non ce l'ha fatta ed è scoppiata in lacrime.

Sanremo: la Bertè delusa per il quarto posto

Loredana Bertè dopo aver ricordato la sorella Mimì, nel salotto di Fabio Fazio ha intonato le note del brano portato in gara alla 69^ edizione del Festival di Sanremo, Cosa vuoi da me. La cantante calabrese e romana d'adozione nonostante abbia ricevuto 3 standing ovation da parte del pubblico presente al teatro Ariston, si è piazzata solamente al quarto posto.

Nel corso dell'intervista la Bertè ha espresso tutto il suo rammarico. Attraverso la partecipazione a Sanremo, Loredana voleva riscattare tutte le ingiustizie subite dalla sorella. Vista la grande delusione, la cantante ha affermato di non voler più partecipare alla kermesse canora. In fine, Loredana Bertè ha lanciato una frecciatina a Claudio Bisio. In seguito alle proteste del pubblico, il conduttore aveva affermato di avere in servo un premio per la cantante. Nel salotto domenicale di Che Tempo che Fa, incalzata anche dal conduttore Loredana Bertè ha reso noto di non aver mai ricevuto nessun premio.