Albano Carrisi, attraverso un'intervista radiofonica, ha criticato la canzone vincitrice della 69' edizione del Festival di Sanremo. Intervenendo ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha espresso il suo parere sulla manifestazione canora che si è svolta al teatro Ariston la scorsa settimana. Il cantante pugliese non ha puntato il dito contro Mahmood, vincitore del Festival, ma contro il genere musicale portato in gara. Dunque, a finire nel mirino dell'artista è stato il brano Soldi dal rapprer italo-egiziano. Il Leone di Cellino San Marco, reduce del grande successo televisivo di 55 Passi nel Sole, ha espresso il suo disappunto: "Il Rap sta uccidendo la melodia italiana".

Il partner artistico di Romina Power non riesce a comprendere il motivo per il quale ad un concorso dove si celebra la musica italiana venga premiato un genere musicale di origini americane. Durante l'intervista radiofonica Al Bano ha invece elogiato Simone Cristicchi definendolo un 'fine dicitore'.

Al Bano demolisce il Festival: 'Mi sono addormentato'

Dopo la serata d'esordio del Festival di Sanremo, il cantante pugliese ha letteralmente demolito la kermesse canora confessando di essersi addormentato intorno alle 23, anche se poi ha precisato che erano giorni che non riposava. L'artista pugliese, inoltre, ha rivelato che si aspettava qualcosa di più dal trio dei conduttori Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Infine Al Bano si è complimentato per le esibizioni di Andrea e Matteo Bocelli, di Nek e di Francesco Renga.

Sanremo 2020: conduzione affidata al duo Carrisi-Power (Rumors)

A pochi giorni dal termine della 69’ edizione del Festival di Sanremo è già tempo di pensare alla nuova edizione. Il prossimo anno la kermesse festeggerà il suo 70esimo compleanno e, dunque, si pensa di festeggiare in grande. Dopo le polemiche legate al Baglioni-bis alcune voci di corridoio hanno ipotizzato una conduzione affidata alla coppia Carrisi-Power. I due artisti ed ex coniugi più volte hanno calcato il palco dell'Ariston ma solamente come big in gara. Lo stesso Al Bano avrebbe riferito di aver rifiutato più volte in passato la conduzione del Festival, ma ora si sentirebbe pronto. Ricordiamo che al momento in merito alla voce di Gossip non c’è nessuna conferma o smentita da parte dei vertici Rai.