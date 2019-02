Annuncio

Procede a vele spiegate la love story tra l'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, Irama, e la fashion blogger Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip. I due ragazzi sono usciti allo scoperto e hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d'amore qualche mese fa, quando erano ancora in molti a sperare in un ritorno di fiamma tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l'ex gieffino Andrea Damante. Ma così non è stato e anzi se a alla De Lellis è ritornato il sorriso dopo la rottura con l'ex deejay veronese, è proprio grazie a questa nuova love story con il cantante 23enne.

'Irama voleva tenere due piedi in una scarpa'

Non tutti però hanno accettato in maniera positiva questa notizia del fidanzamento dei due ragazzi.

Infatti ad esprimere per prima la sua disapprovazione è stata Yanirsa Ana Martinez, ex fidanzata di Irama, che ha dichiarato di essere stata la fidanzata del cantante ex di Amici fino a quando non è comparsa Giulia De Lellis. La protagonista del videoclip musicale Nera ha inoltre fatto recenti dichiarazioni in cui ha affermato che Irama, nei primi mesi di frequentazione con la De Lellis, ha provato a tenere due piedi in una scarpa e ha quindi tentato di stare contemporaneamente con entrambe le ragazze. Inoltre la ballerina ha dichiarato al settimanale Di Più che tra lei e Irama la storia era molto seria, visto e considerato che si erano anche presentati alle rispettive famiglie e il fatto che il cantante volesse avere due piedi in una scarpa dimostra, secondo la ragazza, che forse, almeno all'inizio, la storia con la fashion blogger non era così seria come si pensava.

Una relazione di sei mesi

A detta della 19enne originaria di Santo Domingo, la storia con Filippo (vero nome di Irama) sarebbe durata circa sei mesi e durante questo tempo ci sono stati molti alti e bassi. Ha comunque dichiarato di essere da sempre stata innamorata pazza di lui e quando ha visto che lui stava cambiando e non era più lo stesso, ha deciso di dare un taglio netto alla relazione e gli avrebbe detto di non volerlo più vedere. E infatti, come affermato da Yanirsa, da quel giorno i due non si sono più rivisti.

Infine Yanirsa ha concluso dicendo di sentirsi delusa però, al contempo, ha affermato che non era lei la ragazza adatta ad Irama e spera che possa esserlo Giulia. Al momento la ragazza vive a Milano ed è single. Nonostante, le voci che la vedrebbero insieme all'ex tronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio, ha affermato che tra i due non c'è nient'altro che una sincera amicizia.