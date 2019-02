Annuncio

Chiara Ferragni furiosa come non mai su Twitter, dopo che in queste ore sono venuti fuori degli scatti legati alla partecipazione della fashion blogger al funerale di uno dei suoi più cari amici, venuto a mancare in un tragico incidente stradale. La Ferragni ha usato parole molto forti nei confronti dei giornalisti che hanno utilizzato le sue immagini paparazzate in chiesa al punto da aizzare una vera e propria polemica in rete e sui social.

La furia di Chiara Ferragni per le foto al funerale

Come molti di voi saprete, qualche giorno fa la bella Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con la drammatica notizia della morte di Alessio Sanzogni, amico ed ex collaboratore della fashion blogger.

Il ragazzo è venuto a mancare alla giovane età di 34 anni, lasciando un grande dolore nel cuore di Chiara, la quale su Instagram gli ha dedicato un post d'affetto.

La Ferragni, inoltre, ha scelto di partecipare in prima persona anche al funerale di Alessio assieme e sua sorella Valentina e le due sono state paparazzate in chiesa da alcuni fotografi, i quali poi hanno diffuso le foto in rete.

La presenza delle sorelle Ferragni al funerale di Alessio Sanzogni è diventata 'la notizia' di questo episodio a dir poco tragico e la fashion blogger ha sbroccato sui social.

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che su Twitter ha sfogato tutta la sua amarezza per tale situazione e postando un articolo de 'Il Corriere della Sera', ha usato la didascalia: 'Che schifo di giornalismo. Avere paparazzi in una situazione del genere'. Una polemica avallata anche dai fan della Ferragni, i quali sui social hanno condannato l'accaduto.

Che schifo di giornalismo. Avere paparazzi in una situazione del genere https://t.co/r6VamCYkBL — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) 31 gennaio 2019

Polemiche anche per Fedez che intanto conquista la vetta della classifica

E mentre la Ferragni si infuria per le foto che le hanno scattato di nascosto al funerale del suo ex manager, anche per suo marito Fedez non va molto bene.

Il rapper, infatti, si trova continuamente al centro delle polemiche per il suo nuovo album che ha scatenato non poche critiche.

Le ultime sono arrivate da parte di Salmo, il quale sostiene che il merchandising legato al nuovo album di Fedez sia stato copiato da quello che lui aveva già proposto in passato. Il rapper, prò, si è difeso rimandando al mittente tutte le accuse che gli sono state mosse in queste ore. Nel frattempo, mister Ferragni si gode il successo del suo album: dopo la prima settimana di vendite, ha già conquistato la vetta della classifica dei dischi più venduti.