Annuncio

Annuncio

Sara Affi Fella torna a parlare sui social e lo fa rispondendo alle domande dei tantissimi fan curiosi di scoprire le novità che riguardano la vita sentimentale (e non solo) dell'ex tronista di Uomini e donne. Quest'ultima è stata protagonista di un discusso 'scandalo' durante la sua esperienza nel dating show. Così in queste ore abbiamo visto che la bella Sara ha risposto alle domande ed alle curiosità dei suoi sostenitori sui social network. In particolare in molti le hanno chiesto se fosse fidanzata dato che circolavano insistenti voci di un suo possibile riavvicinamento con il calciatore Vittorio Parigini.

La confessione di Sara su Instagram: 'Non sono fidanzata'

Nel dettaglio, infatti, qualche tempo fa si erano diffusi dei rumors secondo i quali tra Sara e Vittorio non fosse finita.

Advertisement

I due avevano reso pubblica la loro storia d'amore ad agosto, poche settimane prima che Nicola Panico facesse scoppiare la bomba e raccontasse pubblicamente quello che era accaduto ai tempi del trono della sua ormai ex fidanzata.

In seguito alla 'bomba mediatica' Sara e Vittorio si lasciarono definitivamente e, a quanto pare, tra i due non c'è stato mai alcun tipo di ritorno di fiamma. A confermare tale versione dei fatti è stata proprio Sara Affi Fella su Instagram dove ai suoi sostenitori ha dichiarato di essere single. "No, non sono fidanzata" - ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e donne senza troppi mezzi termini aggiungendo che in questo momento le sue priorità sono altre.

L'ex tronista risponde ai fan dopo lo scandalo: 'Adesso sono felice'

Sara, infatti, ha ammesso che il suo obiettivo principale è quello di riuscirsi a laureare in tempo e, quindi, anche per questi motivo sembra non avere molto tempo da dedicare all'amore e alla ricerca del principe azzurro.

Advertisement

Tornando, invece, al difficile periodo che ha dovuto affrontare in seguito allo scandalo la Affi Fella ha ribadito che è stato sicuramente uno dei più brutti della sua vita. "Adesso, però, sono felice" - ha aggiunto Sara sui social.

Già nell'intervista rilasciata qualche settimana fa sulle pagine di 'Chi', Sara aveva ammesso di aver sofferto moltissimo al punto da arrivare a soffrire di anoressia. Non è mancato un chiarimento anche sull'operazione che Sara ha subito negli ultimi mesi. Anche in quel caso, infatti, si era parlato di fake news, ma la Affi Fella ha smentito tutto dicendo che realmente ha subito un nuovo intervento.