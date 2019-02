Annuncio

La notizia circa il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è divenuta, ormai, virale sul web. I diretti interessati, però, stanno mantenendo ancora la massima riservatezza. Per questo motivo, ci ha pensato Fabrizio Corona a parlare della questione. L'ex re dei paparazzi, infatti, all'interno del suo Magazine ha trattato la questione ed ha svelato che la coppia si sarebbe "rinchiusa tra le mura di casa venerdì, sabato e domenica".

Lo scoop in merito al ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Alcune settimane fa, Alfonso Signorini aveva diffuso uno scoop in merito a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, infatti, erano stati beccati insieme, all'aeroporto di Milano, intenti a scambiarsi delle effusioni romantiche.

Le foto e i video sono divenuti virali nel giro di pochissimo tempo. L'argomento, infatti, è divenuto di dominio pubblico, tutti ne hanno parlato, tranne i diretti interessati. La Rodriguez è stata anche intervistata dal settimanale "Repubblica" ma, alle domande riguardanti Stefano De Martino, ha reagito in modo strano. La showgirl, infatti, si è messa a ridere ed ha glissato l'argomento. A distanza di un po' di tempo ci ha pensato Fabrizio Corona a trattare la vicenda e a dare anche un'ipotetica spiegazione del comportamento dei due giovani.

Le parole di Fabrizio Corona in merito alla questione: Belen e Stefano vogliono essere sicuri

Secondo quanto rivelato da Corona all'interno del suo Magazine, infatti, Belen e Stefano avrebbero trascorso 3 giorni chiusi tra le mura di casa insieme al piccolo Santiago.

La riprova di tali affermazioni è una foto pubblicata nelle Instagram Stories di Stefano De Martino in cui il ballerino appare insieme al figlio in un tenero scatto. Chi avrà mai scattato quella dolcissima foto? Molto probabilmente si è trattata proprio di Belen Rodriguez.

Corona, inoltre, è intervenuto anche in merito alla reticenza dei diretti interessati. Secondo il parere dell'ex re dei paparazzi, infatti, Belen e Stefano si starebbero comportando in questo modo per sicurezza. Fino al momento in cui non risultano essere sicuri di quanto si sta verificando tra loro, vorrebbero mantenere il silenzio. I due protagonisti, infatti, pare stiano cercando di ricostruire il loro rapporto, che sembrava ormai segnato ma, prima di rendere la cosa ufficiale, vogliono esserne sicuri "sopra ogni ragionevole dubbio".