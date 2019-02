Annuncio

Nuovo appuntamento incentrato sulle trame dello sceneggiato spagnolo Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese Samuel Alday (Juan Gareda) apprenderà delle notizie che lo sconvolgeranno. Il marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), oltre a scoprire il motivo per cui suo padre è convolato a nozze con Ursula, farà i conti con una brutta verità. Il primogenito di Jaime verrà a conoscenza dal dottor Quilles che la sua dolce metà ha la stessa malattia di suo fratello Diego (Rubèn De Eguia). Dopo questa crudele rivelazione Samuel non farà fatica a comprendere che la sorella di Olga potrebbe aver contratto il virus per via sessuale.

Olga rovina il piano della madre, Samuel riceve una brutta notizia sulla moglie

Come vi abbiamo già raccontato negli articoli precedenti nelle prossime puntate italiane Samuel, pur essendo stato sempre in conflitto con il fratello Diego per essersi messo tra lui e Blanca, deciderà di donargli il suo sangue.

Il secondogenito di Jaime sarà in pericolo di vita a causa di un’intossicazione di mercurio contratta per aver lavorato per tanti anni nella miniera. A quel punto Ursula entrerà in azione ed approfitterà della complicata situazione per vendicarsi. L’ex educatrice della defunta Cayetana deciderà di far sabotare la trasfusione dei fratelli Alday ma, per non agire personalmente, affiderà a Carmen il compito di comunicare il terribile incarico all’infermiera. Per fortuna il perfido ordine della Dicenta non verrà eseguito grazie all’intervento di Olga. In seguito, precisamente quando Diego si salverà, Samuel dimostrerà di essersi pentito perché apprenderà dal dottor Quilles che anche sua moglie Blanca ha il sangue contaminato dal mercurio.

Diego fornisce un indizio importante al fratello, Samuel trova una lettera del padre

Dopo aver ascoltato le parole del medico il primogenito di Jaime resterà sconvolto dato che verrà a conoscenza che la sua dolce metà potrebbe essere stata infettata per aver avuto dei rapporti intimi con suo fratello. A questo punto Samuel non avrà nessun dubbio e si convincerà di non essere il padre della creatura che la sua amata aspetta. Il figliastro maggiore di Ursula si scaglierà contro Diego. Quest’ultimo, anche se non comprenderà la rabbia del fratello, gli dirà di aver appreso da Olga che i numeri del gioiello dedicato alla misteriosa Anita sono la combinazione per aprire la cassaforte di loro padre.

In seguito il marito di Blanca entrerà in possesso di una lettera scritta dal genitore dalla quale apprenderà che ha sposato la Dicenta soltanto perché gli aveva promesso di svelargli l’identità della figlia che aveva abbandonato in gioventù. Per finire Samuel chiederà al dottor Quilles di non svelare alla moglie che ha contratto la stessa malattia di Diego.