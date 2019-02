Annuncio

Annuncio

Giovedì 21 febbraio saranno trasmessi i nuovi episodi della fiction 'Che Dio Ci Aiuti', giunta alla sua quinta stagione alle ore 21:25. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ginevra che non nasconde il proprio amore nei confronti di Nico, fidanzato con Maria.

Il Santopaolo deve fare i conti con i dubbi intorno ai propri sentimenti, nonostante abbia iniziato la relazione con Maria con la quale è nata un'ottima sintonia. Gli spoiler dell'undicesimo episodio, dal titolo "SOS" svelano che Suor Angela si trova alle prese con nuove indagini ed è impegnata ad aiutare una ragazza disposta a vendere sé stessa pur di dare un aiuto alle persone che ama. Tornando a Ginevra, la novizia deve fare i conti con fantasmi provenienti dal suo passato. La ragazza nascondere segreti di cui al momento si ignora la natura.

Annuncio

Azzurra finge di essere un'intellettuale

Nico, invece, capisce che vorrebbe portare il rapporto con Maria al livello successivo con l'intento di rendere la relazione con la donna esclusiva ma il Santopaolo non deve dimenticare la presenza di Ginevra. La novizia si trova alle prese con alcuni segreti del passato che ha cercato di tenere di nascosto ma Nico, una volta messo al corrente della situazione, ha intenzione di proteggere la ragazza.

Athos e Azzurra devono fare i conti con degli alti e bassi intorno alla loro relazione, perché la madre di Emma si trova in preda a molti dubbi. Nel frattempo il pretendente di Azzurra capisce di avere in comune con Emma la passione per la letteratura ma questo retroscena inaspettato finisce per creare del fastidio intorno alla proprietaria del convento. La moglie di Guido decide d'improvvisarsi intellettuale in modo da non sentirsi fuori dalla conversazione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Valentina innamorata di Alessio

Gli spoiler del dodicesimo episodio di Che Dio ci aiuti 5, dal titolo "Come un fantasma" fanno notare che Suor Angela s'impegna in prima persona per scoprire cosa possa nascondersi dietro la persona di un infermiere. Inoltre si presenta la zia di Nico, anch'ella suora e Maria vuole a tutti i costi entrare nelle simpatie della donna.

Valentina, invece, si riprende dopo una vicenda drammatica che l'ha vista lottare tra la vita e la morte: la giovane donna finisce per innamorarsi del fisioterapista. Gabriele, dal canto suo si dice pronto a dichiarare l'amore nei confronti di Valentina. Athos perde la carta di credito ritrovata da Azzurra. Informiamo inoltre che la serie continua a battere i record e il trio formato da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi si conferma essere un gran successo televisivo.