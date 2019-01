Annuncio

Stasera alle 21,20 su Italia [VIDEO] Uno andrà in onda Sherlock Holmes, la rivisitazione in salsa action delle avventure del celebre detective. Il film del 2009, diretto da Guy Ritchie, è interpretato da Robert Downey Jr., nel ruolo del protagonista, e da Jude Law nella parte del dottor Watson. La sceneggiatura è ispirata ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle e la figura di Sherlock Holmes è basata sul fumetto creato dal produttore Lionel Wigram, che ha reinventato il personaggio in chiave bohèmienne, forte, intraprendente ed eccentrico.

In questa sua 'prima' avventura il famoso investigatore affronta l'inquietante Lord Blackwood, inizialmente arrestato per l'omicidio di alcune donne, impiccato e misteriosamente tornato dall'oltretomba.

Holmes si trova davanti una minaccia che non ha mai affrontato ma, con il suo acume e l'aiuto del fidato Watson, riesce a risolvere il caso, non senza una buona dose di azione, combattimenti corpo a corpo e un pizzico di humour. Fanno parte del cast, oltre a Robert Downey Jr. e a Jude Law, Rachel McAdams, che interpreta Irene Adler e Mark Strong nei panni di Lord Blackwood.

Sherlock Holmes stasera su Italia 1

Il famoso investigatore Sherlock Holmes, aiutato dal fidato dottor Watson, deve risolvere un caso difficile. Dopo aver interrotto un rito sacrificale, i due assicurano alla giustizia il malvagio Lord Blackwood, colpevole di aver assassinato delle donne. Il criminale viene condannato a morte ma, prima di morire, dice a Holmes che l'impiccagione non è un problema perchè lui ritornerà dalla morte.

Watson constata il decesso, ma il giorno dopo la tomba è scoperchiata e il custode ammette di aver visto Blackwood. Nella bara, al suo posto, viene trovato un nano. Il mistero si infittisce e la città è terrorizzata da questo fatto inquietante. Lord Blackwood è davvero tornato in vita o c'è sotto qualcos'altro?

Sherlock Holmes, curiosità e sequel

Robert Downey Jr. [VIDEO], inizialmente era stato giudicato inadatto ad interpretare Sherlock Holmes. Il produttore Silver riteneva ci fossero problemi legati sia all'età sia all'accento inglese. Poi Guy Ritchie decise che l'attore era appropriato per il ruolo di uno Sherlock Holmes eccentrico, imprevedibile e dal cazzotto facile. Le riprese si sono svolte a Londra tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Il film è arrivato nelle sale, in gran parte del mondo, il 25 dicembre 2009. Robert Downey Jr., per il ruolo interpretato, ha vinto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale. La pellicola ha avuto un seguito nel 2011, 'Sherlock Holmes - Gioco di ombre, dove il detective affronta l'acerrimo nemico Moriarty.