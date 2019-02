Annuncio

C'era grande attesa da parte dei fan di Uomini e donne nel vedere come andrea dal corso si sarebbe espresso in merito al "no" che ha detto a Teresa Langella pochi giorni fa; il ragazzo ha deciso di usare Instagram per far arrivare un messaggio direttamente alla tronista che ha rifiutato. Il corteggiatore ha fatto sapere che le regole del programma gli hanno impedito di avere un chiarimento immediato con la napoletana, alla quale ha chiesto di potersi incontrare lontano dalle telecamere per confrontarsi guardandosi negli occhi.

Andrea rivela: 'Non mi hanno permesso di interfacciarmi con Teresa dopo la scelta'

La prima puntata serale di Uomini e Donne, non ha avuto il lieto fine che tanti si aspettavano: Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso dopo una lunga indecisione, ma ha ricevuto da lui un "no".

Da quando è stato ufficializzato il rifiuto del corteggiatore, sono stati migliaia i messaggi poco carini e gli insulti che sono stati scritti sul suo profilo Instagram; la maggior parte di questi hanno accusato il giovane di aver preso in giro la tronista recitando una parte dall'inizio alla fine del suo percorso in tv.

A qualche giorno dalla messa in onda dello speciale a lui dedicato, il veneto ha deciso di pubblicare un post sui social network per provare a tendere la mano alla Langella, invitandola ad incontrarsi per chiarire i motivi del loro mancato fidanzamento.

"Nonostante la poca voglia di replicare a tutta la cattiveria gratuita che c'è nei miei confronti, sento il bisogno di chiarire innanzitutto con te Teresa" - ha esordito Andrea nel suo sfogo che sta facendo il giro di tutti i siti di Gossip in queste ore.

Rivolgendosi direttamente alla napoletana, Dal Corso ha aggiunto: "Non è stato possibile interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma non prevedevano questa cosa".

L'ex protagonista di Temptation Island ha anche spiegato che è stata una sua richiesta quella di poter parlare con il padre della tronista, e che questo confronto gli è stato concesso dalla produzione di Uomini e Donne in via del tutto eccezionale.

Andrea Dal Corso sul trono? L'ipotesi del web

Visto che il regolamento del serale di U&D gli ha impedito di avere un faccia a faccia con Teresa dopo il "no", Andrea ha fatto la seguente proposta alla giovane: "Non spiegherò qui su Instagram le emozioni che ho vissuto e i motivi che mi hanno spinto a prendere quella decisione.

Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi. Spero mi darai questa possibilità"- ha concluso il veneto nel suo sfogo.

Per il momento, la Langella non ha replicato in nessun modo alle parole di Dal Corso ma, ricordando la reazione che ha avuto dopo aver appreso di essere stata rifiutata, sembra improbabile che accetti di rivedere il corteggiatore.

A proposito di "Andrew", si fanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero tra i principali candidati al trono di U&D; viste le imminenti scelte di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, la redazione dovrà presto sostituirli con nuovi protagonisti.

Il pensiero che hanno la maggior parte dei telespettatori è che il veneto potrebbe a breve affiancare le new entry Andrea Zelletta e Angela Nasti sulla poltrona rossa, la stessa che ha occupato Teresa fino a poche settimane fa.