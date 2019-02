Annuncio

Cake Star torna con un nuovo e strabiliante appuntamento. Il cooking show, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara, è in tour in giro per l’Italia alla ricerca delle migliori pasticcerie. Il programma è iniziato due settimane fa [VIDEO]con due appuntamenti, ma causa della messa in onda del Festival di Sanremo, sette giorni fa il programma ha deciso di prendedersi una piccola pausa.

Quali sono state le prime città visitate? L'esordio è avvenuto in Versilia, dove la Lorenzo Pasticceria Cafè si è portata a casa il premio da duemila euro da poter spendere nella propria pasticceria. Stessa cosa è avvenuta a Lecce per la Pasticceria Danny, che è riuscita a conquistare il cuore di tutti grazie al tradizionale dolce salentino: il Pasticiotto.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi dove andranno Katia Follesa e Damiano Carrara? La destinazione sarà Genova e il vincitore sarà tra queste tre pasticcerie:

Pasticceria Traverso;

Pasticceria Poldo;

Pasticceria Mantero.

Ogni pasticceria dovrà affrontare la visita degli altri pasticceri e di Damiano Carrara e Katia Follesa. Alla fine solo due di loro parteciperanno alla finale, da cui verrà decretato il vincitore.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti sulla puntata, dalle 21.10 seguite il racconto qui su Blasting News.