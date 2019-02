Annuncio

Lunedì 18 febbraio comincia una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' che mette lo spettatore di fronte a ulteriori colpi di scena. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Adelaide che continua a essere infastidita dalla presenza di Andreina con la quale non è mai scoccata la sintonia. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 22 febbraio svelano che Vittorio si trova alle prese con alcune perplessità, in quanto non crede che Lisa possa essere la sua sorellastra. Andreina, dal canto suo, vive un momento di felicità in quanto è sempre più vicina Guarnieri, provocando l'ulteriore gelosia di Adelaide, sua acerrima rivale. La zia di Riccardo non sopporta che la Mandelli possa entrare nella vita del cognato, mentre Nicoletta ha un incontro con un uomo, dopo aver fatto i conti con la delusione con il figlio di Umberto.

Federico riceve una proposta di lavoro

La Cattaneo torna a essere felice grazie all'incontro con il dottor Diamante. Vittorio e Marta, invece, non credono all'identità di Lisa e fanno un'indagine più approfondita in merito alla giovane donna scoprendo un segreto inaspettato. Cesare e Nicoletta hanno un momento di avvicinamento che dimostra quanto siano entrambi innamorati, ma la figlia di Luciano deve fare i conti con un nuovo ostacolo. La ragazza non ha intenzione di rivelare al giovane medico di essere incinta di Riccardo Guarnieri, mentre la vita di Federico prosegue dopo i continui ostacoli, dovuti soprattutto al difficile percorso universitario. Il giovane Cattaneo riceve una proposta di lavoro da un giornale, ma non rimane contento.

Vittorio fa un annuncio

Arriva il giorno di San Valentino nel quale Nicoletta riceve i regali da parte di due uomini verso i quali prova dei sentimenti completamente differenti. Si tratta di Riccardo e Cesare che sono rivali e pronti a conquistare l'amore della Cattaneo. Nel frattempo, Ludovica inizia ad essere provocatoria e provocante al cospetto di Elena dando inizio alla rivalità con la donna per la conquista di Antonio, mentre Vittorio fa un annuncio importante alle Veneri. Inoltre nella città di Milano giunge il fratello di Conti, sicuro che Lisa abbia finto di essere la sorellastra e considerandola una truffatrice. Infine, Vittorio decide di proseguire la collaborazione lavorativa con Oscar visti gli ottimi successi ottenuti.