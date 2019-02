Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. A partire dalla prossima settimana, che andrà dal 18 al 22 febbraio 2019, sarà focalizzata l’attenzione sul drammatico momento vissuto dalle donne di casa Picardi. Adele dopo aver confessato a Giulia e Susanna le violenze da parte del colonnello subite per troppo tempo in silenzio, si ritroverà a fronteggiare una serie di conseguenze legate alla sua coraggiosa scelta di allontanarsi da suo marito. La donna però, ad un certo punto, nel corso delle puntate che andranno in onda nell'ultima settimana di febbraio, deciderà di fare un passo indietro e sarà proprio questo suo gesto a costargli caro.

Susanna accusa il colpo della drammatica scoperta sulla sua famiglia

Dopo aver appreso con stupore da sua madre Adele, visibilmente provata e impaurita, quanto accadeva tra le mura di casa a sua insaputa, Susanna si ritrova costretta a fare i conti con la difficile situazione in cui si trova divisa tra i suoi genitori e comincia a pagare le conseguenze derivanti dalla separazione tra i due. Adele intanto riceve il sostegno necessario da tutti i membri della famiglia Poggi e da Ornella, ma nonostante il muro di protezione innalzatole intorno, il colonnello riappare con prepotenza nella vita della moglie, tanto da riuscire ad insinuarle dei dubbi sui suoi sentimenti verso di lui. Sarà solo grazie all'intervento di Giulia che la donna si convincerà a separarsi definitivamente da lui.

Giulia, presenza fondamentale per la madre di Susanna

Grazie a Giulia che tenterà in ogni modo di dissuaderla, Adele troverà la forza e il coraggio di allontanarsi definitivamente dalla sua vecchia vita. Per i primi tempi la donna accetterà di trasferirsi alla Terrazza, ma sarà durante le puntate dell'ultima settimana di febbraio che la donna manifesterà il desiderio di volersi trasferire in un posto tutto suo e per questo motivo comincerà a cercare una casa in affitto cominciando a incorrere nelle prime difficoltà da donna single e priva di indipendenza economica. Anche in questa occasione Giulia spronerà la donna a far valere i suoi diritti con Manlio, ma Adele ci riuscirà? Ciò che appare chiaro è che la vicenda non è ancora conclusa, anzi sarà ricca di nuovi spiacevoli colpi di scena che sicuramente non piaceranno del tutto ai telespettatori.

Adele riuscirà a staccarsi da suo marito Manlio prima che sia troppo tardi?