Annuncio

Annuncio

Il giorno delle nozze di Harry e Meghan qualcuno aveva gia parlato di divorzio entro i primi cinque anni di matrimonio. Secondo le ultime indiscrezioni, adesso, la Regina Elisabetta II vorrebbe accelerare i tempi della rottura tra i due duchi di Sussex e sarebbe disposta a tutto pur di separarli, rispedendo in California l'americana insofferente all'etichetta reale. Ma il principe Harry non ci sta e appare sempre più innamorato della sua dolce metà.

I rumors sul divorzio tra Harry e Meghan

Dal 19 maggio scorso, giorno delle nozze reali dei duchi di Sussex, sono passati appena otto mesi eppure il magazine inglese The Sun già scommette sul divorzio.

Secondo il giornale, la rottura tra i due membri della famiglia reale sarebbe in procinto di manifestarsi, anche se a onor del vero bisogna osservare che sin dall'inizio i due duchi di Sussex sono stati gli unici royal members capaci di dimostrare il loro amore in pubblico, scambiandosi effusioni, baci e carezze da veri innamorati.

Advertisement

Atteggiamenti che non sarebbero stati graditi alla Regina Elisabetta II, ultranovantenne e poco avvezza alle smancerie d'amore in pubblico. Del resto, durante il suo regno, la Regina pare abbia preferito chiudere tutti e due gli occhi davanti ai sentimenti sinceri in fatto di amore. Chiudendo, quindi, un occhio davanti alle poco edificanti storie di tradimenti che hanno inondato di sangue e rimpianti i palazzi reali.

Lady Diana, la principessa triste capace di amare davvero, non è mai piaciuta a The Queen. E se quanto ha detto il maggiordomo di Lady D su Meghan Markle nel documentario di Channel 5 dedicato alle duchessa è vero, anche Meghan Markle potrebbe fare presto una brutta fine.

Il divorzio di Meghan fatto di baci, coccole, carezze

Alla Regina, Meghan Markle piacerebbe forse ancor meno di Diana.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le ultime indiscrezioni parlano di un rapporto difficile tra Meghan e Kate e tra Meghan e la Regina in persona. Meghan sarebbe il pomo della discordia reale: americana, indipendente, fiera, forte, sicura di sé stessa, terribilmente intollerante ad ogni regola ed imposizione di corte, Meghan Markle è un cavallo a briglie sciolte incontrollabile a corte.

Già Christopher Wilson, giornalista esperto in royal affairs, qualche giorno dopo delle nozze reali, aveva azzardato che questo matrimonio non sarebbe durato più di cinque anni per il carattere forte di Meghan.

E infatti adesso, la duchessa di Sussex, incinta al sesto mese inoltrato, non si piega: veste attillato in gravidanza, accarezza il pancione in pubblico, tiene per mano suo marito e addirittura pianifica di crescere il bambino lontano da Buckingham Palace per i primi anni di vita, in modo da tenerlo il più possibile fuori dai riflettori e dalle malelingue. Scelta che farebbe ogni madre di buon senso, ma che a corte viene combattuta strenuamente.

Così, secondo il tabloid britannico Globe, la Regina avrebbe predisposto l'uscita di Meghan dalla vita reale in maniera veloce e indolore per la corte. Meno indolore per la duchessa di Sussex che guadagnerebbe 37 milioni di euro come "buona uscita", ma perderebbe il titolo e, soprattutto, la possibilità di portare con sé in America il figlio. Il piccolo royal baby sarebbe, infatti, trattenuto a Londra e verrebbe educato da una tata reale. Impensabile per una madre come Meghan Markle.

L'ipotesi del divorzio, dunque, per quanto affascinante possa apparire, non sembra verosimile. Harry e Meghan si amano e non perdono l'occasione per dimostrarlo in pubblico. Potrebbe essere proprio questo amore a portare il principe Harry a dire un secco "No" alle strategie della Regina.

Pare infatti che, da quando il rosso malpelo d'Oltremanica abbia sposato Meghan, sia diventato una persona migliore: salutista, disposto a rinunciare alla caccia, giudizioso e pronto a diventare padre. A Palazzo, invece, in tanti sarebbero i nostalgici del "vecchio" scapestrato Harry tanto che, vedendo il cambiamento, ormai da lui pare ci si aspetti di tutto, anche una ferma presa di posizione contro la Regina.

Il passato è una brutta bestia difficile da dimenticare, soprattutto per i due principi figli di Lady D...