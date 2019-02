Annuncio

La madre di Matilde Brandi non ce l’ha fatta ed è mancata poco dopo l’intervista della figlia rilasciata nell’ultima puntata di Verissimo.

Matilde Brandi aveva raccontato alla conduttrice di Canale 5, Silvia Toffanin, la storia della propria famiglia e soprattutto la terribile malattia di cui la madre era affetta. La signora era malata da anni di Alzheimer e negli ultimi tempi aveva cominciato a rifiutare il cibo. Matilde Brandi ha affidato a Instagram la propria dedica alla madre appena scomparsa, nel post della showgirl si legge: “Vola in alto mamma, vola più in alto che puoi, ora nulla potrà più farri del male.

Ringrazio tantissimo Verissimo e Silvia Toffanin, una donna splendida e di cuore. Non potevo immaginare che te ne saresti andata poco dopo la puntata”. Queste le dolci e commosse parole dedicate dalla Brandi alla mamma Giuseppina.

Il racconto a Verissimo

Come detto, proprio nell’ultima puntata di Verissimo è andata in onda la lunga Intervista fatta dalla Toffanin a Matilde Brandi. L’emozione del racconto ha catturato non solo le due al centro dello studio ma tutto il pubblico presente. Una narrazione commovente che ha descritto in maniera dettagliata la malattia che stava vivendo la madre Giuseppina: “Mia mamma si è ammalata diversi anni fa. Ogni giorno che passa vedo un frammento di lei che se ne va inesorabilmente per sempre".

Lei è provata, la cosa peggiore di questa malattia è che non esiste nessuna cura al momento. Non riesce più neppure a mangiare da sola, dobbiamo imboccarla. Ho deciso che fosse il momento giusto per parlarne, non solo per me, ma anche per tutte le persone che hanno una familiare che ne soffre”.

Queste le parole della Brandi che, in lacrime, ha poi continuato: “La mia mamma era super attiva, ora è davvero difficile vederla in un letto che non riesce più a fare nulla da sola".

Mi auguro di tutto cuore che lei non capisca, che viva in una sorta di mondo tutto suo. Da alcuni giorni rifiuta il cibo che io e i miei fratelli le diamo, non l’abbiamo portata in una struttura perché sappiamo che lei non avrebbe acconsentito. È davvero un momento molto duro: ogni giorno che passa lei sembra tornare indietro”. Per chiudere, la showgirl ha dedicatoria un pensiero anche al padre novantenne: “Mio papà è un uomo molto forte, nonostante l’età continua a prepararle pranzo ogni giorno. I miei genitori sono sposati da quando avevano 14 anni, il loro è un amore che non finirà mai”.