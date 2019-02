Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti del condominio di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Diego Alday, interpretato dall'attore Ruben De Eguia. Il primogenito degli Alday comincerà a stare sempre più male, dopo aver contratto una terribile malattia. Una situazione che volgerà a favore di Samuel, in lotta con il fratello per l'amore di Blanca.

Una Vita: Diego decide di non curarsi

La malattia di Diego Alday sarà al centro delle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane sulle reti Mediaset.

Advertisement

Il ragazzo, infatti, scoprirà di aver contratto gravissima intossicazione da mercurio a causa del suo lavoro svolto alle miniere: a tal proposito il giovane deciderà di non curarsi per non procurare tanto dolore a Samuel, qualora dovesse guarire e quindi Blanca (Elena Gonzalez) tornare tra le sue braccia.

Dagli spoiler si evince che Ursula convincerà la figlia a conquistare Diego per scongiurare un ritorno di fiamma con Blanca. Peccato che Olga si innamori veramente del figlio del gioielliere nonostante le raccomandazioni di sua madre. Poi la nuova darklady ordinerà alla sorella di Blanca di ucciderlo, somministrandogli del veleno mischiato ai suoi medicinali, sebbene il piano non andasse in porto.

Una Vita, anticipazioni: Samuel spera che Diego muoia

Le trame di Una Vita, in onda prossime settimane su Canale 5, svelano che Diego si ostinerà a non volere l'aiuto dei medici, tanto da rifiutare l'accanimento terapeutico qualora le sue condizioni peggiorassero.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per questo motivo farà firmare ad Olga (Sara Sierra) una delega dove pretenderà che non venga sottoposto a cure inutili per la sua sopravvivenza. La giovane Dicenta, a questo punto, accetterà la richiesta del giovane a malincuore.

Ma ecco che il giovane deciderà di lottare quando Olga gli racconterà che la sua diabolica madre ha intenzione di entrare in possesso dell'album dei disegni di Jaime Alday in quanto la combinazione della cassaforte è celata nel colliere dedicato alla figlia Anita. In questa occasione, Diego capirà che la caratura delle pietre preziose che formano il gioiello era sbagliata, se non perdesse i sensi tanto da entrare in coma a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Samuel (Juan Gareda), nel frattempo, spererà che il suo fratello muoia in quanto teme che possa ostacolare la felicità del suo matrimonio con Blanca. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.