Siamo giunti ad una nuova settimana dedicata a Uomini e donne, il dating show più seguito in Italia. La puntata di oggi, 18 febbraio 2019, sarà dedicata al primo appuntamento del Trono Over e andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Protagonista puntuale dell'appuntamento odierno sarà proprio Gemma Galgani la quale sembra aver ritrovato una certa armonia con Rocco Fredella.

Anticipazioni Uomini e Donne: il rapporto tra Gemma e Rocco

La puntata odierna di Uomini e Donne si aprirà con un filmato che mostra la dama torinese Gemma sfogarsi con la produzione al termine della registrazione. La donna avrà così modo di parlare del rapporto ritrovato con Rocco.

Nonostante la pace ritrovata dopo un periodo di allontanamento, il cavaliere è disposto a darle nuove conferme circa i suoi sentimenti e le ha anche proposto di trascorrere qualche giorno insieme.

Dal suo canto, Gemma, ammette di sentirsi coinvolta ma preferisce andarci piano per poter tornare a fidarsi pian piano.

Durante la puntata di oggi, scopriremo, dunque, se tra i due c'è stato il fatidico passo successivo che Rocco sta aspettando da ormai molto tempo. Ovviamente, non mancheranno le accuse di Tina Cipollari nei confronti di Gemma.