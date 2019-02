Annuncio

Dopo il grande successo della prima stagione di The Good Doctor, ecco che arriva in prima visione su Raidue l'attesa seconda stagione della fiction con protagonista il dottor Shaun. Da stasera 3 febbraio verranno trasmessi i nuovi episodi in prima visione assoluta, anche se la serie cambierà rete di messa in onda passando da Raiuno a Raidue, che in queste settimane ha già trasmesso le repliche della prima stagione, le quali hanno ottenuto dei buoni risultati d'ascolto.

Dove rivedere la prima puntata di The Good Doctor 2 in streaming online

Nel caso in cui questa sera non poteste seguire la prima puntata di The Good Doctor 2 in prima visione assoluta su Raidue, vi ricordiamo che potete pur sempre rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima direttamente sul telefono cellulare.

In questo modo, quindi, sarà possibile rivedere questa prima puntata della seconda serie ma anche tutti gli episodi già trasmessi della prima stagione, in streaming in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Non sono previste, almeno fino a questo momento, le repliche della serie televisive sul canale free RaiPremium.

I fan italiani di The Good Doctor attendono con trepidazione di vedere in onda i nuovi episodi di questa seconda stagione della fiction, la quale la scorsa estate è stata la rivelazione indiscussa in termini di ascolti della rete ammiraglia Rai. I primi appuntamenti, infatti, ottennero un ascolto medio di oltre 4.2 milioni di spettatori a settimana, con uno share che oscillava tra il 19 e il 20%.

Gli spoiler della prima puntata di The Good Doctor 2

Numeri da record per la calda estate di Raiuno, al punto da spingere i vertici della televisione di Stato ad acquistare i diritti per la messa in onda della seconda stagione, che tuttavia cambierà rete di messa in onda. Abbandonati gli schermi di Raiuno, ecco che The Good Doctor approderà nel prime time della seconda rete a partire da questa domenica 3 febbraio.

Le anticipazioni sulla prima puntata di questa serie rivelano che verranno trasmessi i due episodi dal titolo 'Un giorno saremo felici' e 'Il compromesso'. Jared e Shaun cominceranno a pestare servizio all'interno di una clinica mobile. Qui conoscono Harry, un senzatetto con problemi mentali. Nel frattempo, il dottor Glassman comincia la cura contro il cancro assieme alla dottoressa Blaize.