Nella serata di ieri è stata trasmessa la prima serata del Festival di Sanremo giunto alla 69esima edizione. Al termine del primo "capitolo" della kermesse canora è partito anche il DopoFestival condotto da Rocco Papaleo, Melissa Greta Marchetto e Anna Foglietta. Quest'ultima sta facendo parlare di sé a causa di uno scivolone grammaticale che non è passato inosservato al popolo del web.

Attraverso un gioco l'attrice ha scritto su una lavagnetta la parola 'Qual è' con l'apostrofo.

Errore fatale all'esordio, etichettato da alcune persone come un vero e proprio orrore. Moltissimi utenti, nonostante fosse ormai notte fonda, hanno bacchettato la Foglietta.

All'indirizzo della donna sono arrivati numerosi commenti pungenti ma anche ironici. "Anna, il tuo tallone d'Achille è proprio la grammatica." Un altro spettatore invece ha commentato con testuali parole il tutto: "Anna provoca l'Accademia della Crusca", viste le polemiche dei giorni scorsi sui nuovi vocaboli da utilizzare. Infine, c'è chi ha invitato l'attrice romana a munirsi e sfogliare più spesso un manuale di grammatica per evitare in futuro di inciampare in errori simili.

La conduttrice del DopoFestival non è sola nelle gaffe. Prime di lei all'esordio è caduta in qualche errore di troppo anche Virginia Raffaele che ha salutato i Casamonica dopo la lettura di un tweet sulla giacca indossata da Claudio Bisio. Anche quest'ultimo è finito nel mirino del giornalista Domenico Naso, dopo l'esibizione di Andrea Bocelli con il figlio Matteo.

Come ormai accade da qualche anno a questa parte non esiste un Festival di Sanremo senza polemiche. Ieri, in conferenza stampa c'è stata una vera e propria standing ovation per l'omaggio a Fabrizio Frizzi nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni. Lo stesso Claudio Baglioni ha ricordato il conduttore scomparso prematuramente nella serata d'esordio del Festival. Questa mattina durante Storie Italiane, il salotto televisivo di Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa ha condiviso un'opinione espressa da Lorella Cuccarini: la ballerina e showgirl ieri, dopo le parole dedicate a Frizzi, ha pubblicato un tweet velenoso contro la manifestazione sottolineando come in tutti gli scorsi anni, nonostante la sua riconosciuta bravura, Fabrizio Frizzi non sia mai stato chiamato alla conduzione di Sanremo. Oggi Rita Dalla Chiesa, durante Storie Italiane, ha esordito così: "Spiegatemi perché per lui in 35 anni di carriera non c'è mai stato spazio".