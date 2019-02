Annuncio

La 69' edizione del Festival della canzone italiana trasmessa dal Teatro Ariston di Sanremo è iniziata da un paio di ore ma sta già facendo molto discutere. Al di là della conduzione in cui il trio Baglioni-Raffaele-Bisio non ha entusiasmato poi così tanto i telespettatori: a dividere i social sono anche i look utilizzati da alcuni artisti. Sono molti i personaggi che sono finiti nel mirino delle polemiche, una su tutti è proprio Patty Pravo.

La ragazza del Piper ha fatto il suo esordio davanti alle telecamere con un tailleur rosso super sexy.

La cosa che ha lasciato tutti senza fiato è stata la mancanza di biancheria intima, la Pravo sotto la giacca era completamente nuda. In molti hanno notato anche la pettinatura in puro stile giamaicano.

All'indirizzo di Nicoletta Strambelli sui social sono arrivate numerose critiche. In particolare sulla pagina Facebook ufficiale del Festival alcuni hanno preso di mira proprio la pettinatura dell'artista, giudicata poco adatta ad una signora della sua età. Altri invece si sono soffermati sull'eccessivo utilizzo della chirurgia plastica. L'unica cosa che forse è riuscita ad unire tutti è stata l'esibizione.

Nel mirino dei social ci è finita anche Paola Turci. Sempre su Facebook un utente ha scritto: "Capisci che Sanremo sta andando a rotoli quando la Turci ricicla un vestito dell'anno scorso". In realtà in questo caso è stato un vero e proprio scherzo ottico perché gli abiti seppur simili sono diversi. Due anni fa la cantante romana ha indossato un tailleurs, ieri invece era una tutina intera.

Commenti positivi per il vestito di Giorgia con firma Dior. Bene anche Anna Tatangelo, non proprio al massimo invece il vestito scelto da Arisa.

Virginia Raffaele e Claudio Bisio: male anche nel look

Claudio Bisio e Virginia Raffaele durante la prima puntata sono sembrati essere un po' troppo intrappolati nel loro ruolo. Per quanto riguarda il look, la Raffaele ha utilizzato tre vestiti. Molto bello ed elegante il primo che porta la firma di Giorgio Armani Privè. Il secondo è risultato un po' criticato si social per via della parte retata sulle spalle, mentre sul terzo nulla da dire. Anche quest'ultimo molto chic. La giacca utilizzata da Claudio Bisio per la prima parte è stato oggetto di numerosi commenti ironici sui social. Un utente ha recitato così: "Un minuto di silenzio per quel povero divano anni 50' che è stato scuoiato per realizzare la giacca di Bisio."