Festival di Sanremo: ospiti e concorrenti della seconda serata

I dodici concorrenti che questa sera eseguiranno nuovamente il proprio brano sono, in ordine rigorosamente alfabetico: Achille Lauro, Arisa, Berté, Federica Carta e Shade Ex-Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Silvestri Turci. Questa sera - mentre i brani vengono già trasmessi dalle emittenti radiofoniche - sarà importante valutare le prime 12 canzoni al secondo ascolto.

Dopo il grande successo degli ospiti di ieri - Andrea Bocelli, Giorgia e Claudio Santamaria - per questa sera sono previsti Marco Mengoni con Tom Walker, Riccardo Cocciante Fiorella Mannoia, e gli attori Michele Riondino e Laura Chiatti.

Festival di Sanremo: la presentazione della 2^ Serata

Si terrà questa sera la seconda puntata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, condotto quest'anno da Claudio Baglioni - direttore artistico - Claudio Bisio e Virginia Raffaele [VIDEO].

Ieri sera si sono esibiti tutti i 24 artisti in gara ed è stata comunicata una graduatoria basata sulle preferenze della giuria demoscopica, che conta per il 30% sul giudizio complessivo. Gli artisti sono stati suddivisi in 3 zone: la blu, corrispondente alla alta classifica, la gialla - riguardante la zona centrale - e la rossa, dedicata ai piazzamenti di bassa classifica. Questa sera si esibiranno 12 dei 24 artisti in gara. Ricordiamo che non ci saranno eliminazioni dalla gara durante le serate del Festival.