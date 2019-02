Annuncio

Da quando si è svolta la notte degli Oscar non si fa altro che parlare del triangolo amoroso che vede coinvolti Lady Gaga, Bradley Cooper e Irina Shayk. L'affinità mostrata dai due interpreti di 'Shallow' è stata notata forse anche dalla modella russa che, a quanto pare, sembra aver interrotto ogni contatto social con Lady Germanotta.

Irina Shayk non segue più Lady Gaga che smentisce il flirt con Bradley Cooper: 'I social sono la toilette di internet'

Chiunque abbia visto l'esibizione di Bradley e Lady Germanotta non ha potuto fare a meno di notare l'intesa che si è venuta a creare tra i due. Al termine della perfomance, dopo aver visto numerosi sguardi complici, tutti sognavano un lieto fine tra i due.

A pochi giorni dal duetto di Cooper e Lady Gaga, alcuni fan hanno notato un particolare. Irina Shayk e la cantante non si seguirebbero più su Instagram. La notizia è stata riportata anche dal tabloid anglosassone del The Sun. Sulle pagine del quotidiano si legge: 'C'è un fondo di verità quando dicono che Irina sia stanca di Lady Gaga'. In realtà, la modella non sarebbe affatto gelosa della cantante e non avrebbe nessun risentimento, ma si sarebbe solamente stancata di tutte le voci di Gossip, che ruotano intorno al suo fidanzato. Alcuni affermano anche che la scelta di non seguire più la Germanotta sui social sia arrivata prima della notte delle 'statuette'. Una cosa è certa, l'addio ad un passo dalle nozze tra Lady Gaga Christian Carino ha influito molto sulla vicenda del presunto triangolo amoroso.

Dopo le voci di un presunto flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper, la cantante ha deciso di fare chiarezza. Attraverso un'intervista rilasciata nello show di Jimmy Kimmel, l'artista ha dichiarato: 'I social sono la toilette di internet. Su quel palco le persone hanno visto l'amore e indovinate un po', era proprio quello che volevamo che tutti vedessero'. Secondo la cantante, l'affinità ricreata durante la notte degli Oscar è stata messa appunto per emulare la storia d'amore presente nel film e nella canzone. Addirittura il duetto Gaga-Cooper sarebbe stato provato per una settimana.

Lady Germanotta bullizzata da piccola

Lady Gaga da piccola veniva spesso bullizzata ai tempi del liceo. Proprio su Facebook è emerso un gruppo creato ad hoc per punzecchiare la cantante.

Perfino una sua professoressa e un suo ex fidanzato più volte hanno cercato di scoraggiarla nell'intraprendere il mestiere di cantante o attrice. Oggi, la vittoria dell'Oscar per la migliore canzone originale grazie al brano 'Shallow' è stata una vera e propria rivincita per Lady Gaga. Non ci resta, a questo punto, che attendere per scoprire se verranno fuori nuovi dettagli sul presunto triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Lady Gaga, Bradley Cooper e la bellissima Irina Shayk.