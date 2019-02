Annuncio

Una vita annuncia trame spagnole imperdibili. Nelle puntate ora in onda su Canale 5, Ursula sta facendo il doppio gioco. Se da una parte coccola Olga facendole credere di amarla più della sorella, dall'altra trama contro Blanca e i fratelli Alday. La bravura della Dicenta è innegabile, ma non può certo prevedere il rapido precipitare delle condizioni mentali di Olga. La giovane, quando si renderà conto di essere stata presa in giro dalla madre, perderà completamente la testa e deciderà di uccidere colei che ritiene responsabile di tutte le sue disgrazie. Nel frattempo Blanca soffre in silenzio per il suo amore impossibile, recitando la parte della brava moglie accanto a Samuel, al settimo cielo per la gravidanza della moglie.

Infine Elvira, gelosa marcia di Simon, sta facendo di tutto per screditare sia il Gayarre che sua madre Susana agli occhi di tutta Acacias, ma la sua rabbia finirà per ritorcersi contro di lei.

Una Vita anticipazioni spagnole: Ursula compie l'ennesimo omicidio

Le anticipazioni di Una Vita svelano che tra non molto Olga perderà la ragione e, dopo aver narcotizzato Blanca, la porterà nel Bosco delle Fate, dove sarà intenzionata ad ucciderla. In questo modo potrà avere tutte le attenzioni di Ursula per sé e, perché no, anche il bel Diego, con il quale nel frattempo la giovane avrà fatto l'amore. Samuel e la Dicenta si metteranno sulle tracce delle due sorelle e la vicenda avrà una svolta tragica.

Dopo aver tramortito l'Alday, Olga sarà sul punto di ferire a morte la sorella ma ecco che Ursula la fermerà in tempo. L'unico modo per evitare che Blanca perda la vita sarà quello di uccidere Olga, che morirà tra le sue braccia.

Il misterioso marchio sul corpo di Olga

Subito dopo la morte di Olga, Ursula scoprirà uno strano marchio inciso sul suo corpo, quale oscuro segreto nasconde ancora la figlia rinnegata? Le anticipazioni di Una Vita proseguono con il rientro mesto al quartierino di Samuel, Blanca e Ursula, che dovranno riprendersi dalla tremenda avventura finita nel peggiore dei modi. Qui organizzeranno le esequie della giovinetta e quando arriverà il giorno del funerale, tutta Acacias si vestirà a lutto per accogliere il feretro di Olga.

Ursula però non farà che pensare a quel marchio inciso a fuoco sul corpo della povera figlia, non riuscendo a formulare alcuna ipotesi. Nuovo retroscena dunque per le trame di Una Vita? Senza dubbio arriveranno aggiornamenti in merito.