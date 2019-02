Annuncio

Nella diretta di ieri 27 febbraio in prima serata su Canale 5, i fan dell'Isola dei Famosi hanno assistito ad un vero e proprio caos non solo in palapa, dove vi sono state animate discussioni, ma anche durante la prova ricompensa svolta in spiaggia e dove Alvin è sbottato contro i naufraghi indisciplinati che non ascoltavano minimamente le sue parole durante la spiegazione del gioco.

Isola dei famosi puntata del 27 febbraio: Alvin furioso contro i naufraghi

Al momento della prova ricompensa si è verificato un momento di alta tensione e confusione, proprio durante la spiegazione del gioco da parte di Alvin. Nessuno sembra ascoltare le parole dell'inviato e di conseguenza al momento dell'inizio della prova nessuno sembra capire cosa fare e da qui un grande caos.

I naufraghi appaiono particolarmente indisciplinati e continuano imperterriti a non ascoltare le direttive di Alvin, il quale tenta più volte senza successo di ripristinare l'ordine sino a sbottare furioso contro i concorrenti: 'Non è possibile continuare così. I miei figli mi ascoltano di più' e anche rivolgendosi a Paolo Brosio lo redarguisce più volte dicendogli 'devi stare al tuo posto'. Niente da fare per l'inviato, che proprio non riesce a farsi ascoltare e che continua a sbraitare anche a collegamento chiuso.

Caos in diretta tv, Jeremias sbotta contro Brosio: 'Sei un finto uomo di fede'

Animi surriscaldati non solo in spiaggia dove Alvin ha perso letteralmente la pazienza, ma anche in palapa dove i telespettatori dell'Isola dei famosi hanno assistito ad animate discussioni che piano piano stanno svelando le varie strategie dei concorrenti.

Battibecco in diretta tra Jeremias e Paolo Brosio con il fratello di Belen che accusa il giornalista di mostrarsi diverso davanti alle telecamere e sbottando furioso: 'Sei un finto uomo di fede'. Tensione alle stelle anche tra Marina e Jo Squillo, dopo la catena di salvataggio di settimana scorsa, in cui l'ex gieffina non ha salvato la presunta amica. Un gesto che ha deluso profondamente la cantante che, a questo punto, si sente usata dalla sua compagna di avventura. In molti cominciano a credere che proprio Marina sia la vera stratega del gruppo, come Stefano Bettarini eliminato la scorsa puntata e sull'Isola che non c'è insieme a Capparoni, all'insaputa degli altri naufraghi. In attesa della prossima puntata dell'Isola dei famosi che, ricordiamo, andrà in onda lunedì 4 marzo, restiamo in attesa di sapere se gli animi dei naufraghi e di Alvin nel frattempo si saranno un po' calmati.