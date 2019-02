Annuncio

Jane Alexander ed Elia Fongaro, a dispetto delle critiche che sono piovute su di loro da quando è terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip, stanno dimostrando di essere molto uniti e complici. Addirittura, per la prima volta da quando hanno iniziato la convivenza, hanno deciso di lasciare Roma per concedersi un romantico weekend.

Una volta terminato il reality show, la coppia ha fatto importanti passi in avanti. Soprattutto Fongaro ha dato dei chiari segnali all'attuale compagna, smentendo di fatto tutti coloro che l'avevano accusato di non essere affatto innamorato della Alexander.

L'ex velino di "Striscia la Notizia", infatti, ha dapprima abbandonato il mondo della moda per dedicarsi soprattutto alla pubblicità e, dopo diversi anni trascorsi a Milano, ha deciso di trasferirsi a Roma per iniziare una convivenza con la fidanzata.

Gli ex gieffini in queste ultime ore sono partiti per un romantico fine settimana, manifestando tutta la loro gioia sui rispettivi profili Instagram. Il 27enne vicentino, ad esempio, ha postato uno scatto che lo ritrae sul letto di casa, accompagnato da una didascalia piuttosto eloquente: "Si parte. Sto arrivando da te, primo weekend assieme lontano dalla capitale". La Alexander, invece, si è mostrata ai follower mentre era su un treno, scrivendo: "Nonostante il tempo da schifo e il leggero mal di testa, so che sarà un bellissimo weekend". La destinazione del viaggio al momento non è stata rivelata dai diretti interessati, ma non è escluso che nei prossimi giorni possano fornire qualche dettaglio in più sempre tramite i social network.

Alessandro Cecchi Paone contro Elia e Jane

Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip aveva criticato più volte la coppia formata da Elia Fongaro e Jane Alexander.

In particolare, i dubbi del ricercatore scientifico nascevano dal fatto che l'attrice, durante il periodo di "reclusione" nella casa, fosse ancora impegnata sentimentalmente con Gianmarco.

Il giornalista romano, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Non succederà più" in onda su Radio Radio, ha di fatto confermato i suoi dubbi, sostenendo che quella formata dall'attrice e dal modello sia una coppia formatasi esclusivamente per motivi commerciali e d'immagine. Cecchi Paone, del resto, è stato piuttosto duro nei confronti dei suoi ex coinquilini al GF Vip, quando ha dichiarato: "Io non credo che sia una coppia vera". Chissà se dopo queste affermazioni piuttosto pesanti, Fongaro e la Alexander decideranno di replicare.