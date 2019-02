Annuncio

La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 1° febbraio su Canale 5 ha concesso ampio spazio al trono di Teresa Langella. La napoletana è stata rifiutata da Antonio Moriconi che ha deciso di non andare in esterna a causa delle precedenti dichiarazioni di lei su Andrea Dal Corso. Ma la delusione del corteggiatore 23enne è persino aumentata dopo la scoperta di quanto accaduto durante l'incontro di Teresa e Andrew: la coppia, insieme in una stanza bianca, ha parlato a lungo e si è scambiata un bacio appassionato.

A quel punto, Antonio ha lasciato lo studio ed ha annunciato di voler abbandonare il programma, convinto che il gesto della Langella sia stato una vera scelta a favore di Dal Corso.

Si è dunque concluso così il suo percorso all'interno del Trono Classico? Le anticipazioni relative alla registrazione dello scorso 17 gennaio (la successiva rispetto a quella del 12/01, andata in onda giovedì e venerdì) confermano il clamoroso ritorno del corteggiatore laziale.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa 'rincorre' Antonio

Le anticipazioni di Uomini e donne, relative al Trono Classico, segnalano l'immediato desiderio di Teresa Langella di chiarire con Antonio Moriconi. La tronista rifiuterà di incontrare Andrea, come da lui richiesto (e in un primo momento gli negherà di avere visto il rivale), e correrà subito dall'altro corteggiatore per parlare con lui. Il primo tentativo andrà a vuoto: Teresa lo raggiungerà nel parcheggio degli studi e si piazzerà davanti la macchina di Antonio, ma lui la schiverà senza aggiungere altro.

Il giorno successivo tenterà di raggiungerlo a casa e non lo troverà, dato che lui è impegnato in palestra. Dopo una breve attesa, trascorsa con la sorella del corteggiatore, Moriconi finalmente rientrerà a casa e Teresa riuscirà a confrontarsi con lui, entrando nella sua macchina. Qui Antonio tirerà fuori da uno sportello il fazzoletto con il quale aveva asciugato il trucco di Teresa qualche tempo prima, precisando di averlo tenuto come ricordo (dato che lei non gli ha mai dato nulla di suo). Tale gesto lascerà la tronista senza parole e anche in studio, nel vedere l'esterna, lei non riuscirà a trattenere le lacrime.

Trono Classico anticipazioni: il bacio con Teresa

Dopo l'incontro chiarificatore, ci sarà una nuova esterna tra Teresa e Antonio. Le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News segnalano l'incontro nei pressi del fiume Tevere, dove la coppia si era abbracciata per la prima volta. Li scatterà il lungo bacio appassionato, in seguito al quale verrà chiesto da entrambi di spegnere le telecamere.

In studio Teresa annuncerà di essere rimasta molto sorpresa dal gesto del fazzoletto e si lamenterà della mancata reazione di Andrea Dal Corso, il quale minaccerà di non presentarsi alla scelta in villa. A proposito dalle decisione finale, la tronista saluterà tutte le persone presenti, precisando che si è trattato della sua ultima registrazione in studio. Affermerà di essere pronta per la scelta che, stando alle recentissime informazioni diffuse dal sito Witty Tv, andrà in onda venerdì 15 febbraio.