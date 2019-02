Annuncio

La conduttrice de 'La prova del Cuoco' Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini. La presentatrice, nel corso di un'intervista al settimanale 'Diva e Donna', ha fatto delle confessioni inaspettate sul suo ex compagno. La donna ha ammesso di sentire molto la sua mancanza anche se, almeno per il momento, sta bene così. Si sta dedicando alla sua vita professionale, al suo lavoro e quasi non ha tempo per una vita sentimentale.

Elisa Isoardi commenta la fine della storia con Matteo Salvini a Diva e Donna

La storia tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi è, ormai, finita da diversi mesi. Dopo numerosi alti e bassi, momenti di allontanamento e ricongiungimenti inaspettati, però, la loro storia sembra essere davvero giunta al capolinea.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna, Elisa Isoardi ha commentato la sua situazione sentimentale del momento e ha ammesso di sentire la mancanza del suo ex. La conduttrice ha ribadito come quella con il vice-premier Salvini sia stata la storia più importante della sua vita. Una relazione durata cinque anni che li stava quasi portando al grande passo, il matrimonio. Ad ogni modo, qualcosa è andato storto. I due, infatti, diversi mesi fa hanno annunciato la loro rottura e, dopo alti e bassi, pare abbiano trovato un solido equilibrio e serenità, anche se lontani l'uno dall'altra.

Elisa Isoardi confessa di sentire la mancanza di Salvini, ma adesso va bene così

La Isoardi ha confessato di sentire la sua mancanza ma, al momento, va bene così.

Preferisce dedicarsi alla sua carriera professionale. Inoltre ha aggiunto: 'Non sono una first lady, ho una testa pensante'. Le parole di Elisa lasciano, sicuramente, intendere che la sua personalità e il suo carattere non le permettono di passare in secondo piano. Lei vuole essere protagonista assoluta della sua vita. Per questo motivo, sta dedicando tutte le sue energie al programma che conduce. La Isoardi ha, infatti, ammesso di trascorrere molto più tempo negli studi e con la 'famiglia' della Prova del Cuoco, piuttosto che con la sua famiglia vera.

Nonostante abbia ritrovato la sua stabilità, però, Elisa Isoardi non ha potuto fare a meno di ammettere che la cosa che più le manca della vita con Matteo Salvini sia la loro quotidianità.

Anche se i numerosi impegni lavorativi di entrambi, li portavano a stare poco tempo insieme, quel poco bastava per condurre una vita felice e serena.