Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful comunicano che prossimamente ci saranno nuovi colpi di scena. Zoe non rivelerà a Steffy dello scambio di culle, mentre Justin e Donna mediteranno sul possibili ritorno di tornare Bill e Katie.

Beautiful: lo scambio di culle

Zoe, la figlia del dottor Reese, scoprirà il crimine commesso dal padre. L'uomo ha infatti sostituito la bambina di Hope con una nata morta. La figlia della Logan poi è stata adottata da un'inconsapevole Steffy. Tornando a Zoe, la ragazza, come ci rivelano le anticipazioni americane, non appena apprenderà la verità si scaglierà furiosamente contro il genitore e poi si recherà a casa di Steffy per raccontarle tutta la verità.

Quando si ritroverà faccia a faccia con la sua datrice di lavoro, però, la figlia di Reese non se la sentirà di dire la verità, in quanto non vuole che il padre finisca in prigione.

Il rapporto della giovane con il genitore si comprometterà sempre più, in quanto la ragazza starà malissimo per la condizione in cui si trova. Gli spoiler americani ci svelano che proprio in tale frangente il dottore, almeno per ora, dovrebbe uscire di scena lasciando sia Flo che Zoe impegnate a lottare con la loro coscienza. Intanto, con il trascorrere del tempo, Steffy si legherà sempre più alla figlia adottata, mentre Hope dovrà gestire un lutto che in realtà non esiste. Il dolore continuerà ad essere così grande che la figlia di Brooke potrebbe prendere decisioni avventate.

La cena romantica

Le anticipazioni americane della soap Beautiful svelano che Bill Spencer e Katie torneranno al centro delle trame. Thorne chiederà alla dolce Logan l'annullamento del loro matrimonio, e per tale scelta la donna rimarrà addolorata. Katie si confiderà con le sue sorelle e dirà loro di provare ancora un grande affetto per Bill ma senza esserne innamorata. Donna e Justin, quindi, cercheranno di fare da 'Cupido' per i due.

Nelle puntate americane, probabilmente in onda a fine marzo, girate in America lo scorso 20 febbraio, che la Logan e Spencer si ritroveranno a cena da soli. Quest'ultima sarà organizzata nei minimi dettagli da qualcuno che vorrà restare nell'anonimato. Sarà stato Will, Justin o Donna? In merito alla cena gli spoiler statunitensi della soap ci rivelano che la chef Chambre sarà interpretata da Tamar Braxton, la vincitrice del "Celebrity Big Brother" Usa.

Possibile un nuovo riavvicinamento tra Bill e Katie, anche se gli spoiler purtroppo non rivelano nulla in merito.