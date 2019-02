Annuncio

Mancano poche ore alla messa in onda della seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta', che vedrà protagonista il tronista Lorenzo Riccardi e i molti fan del programma di Maria De Filippi sono in trepidante attesa per conoscere gli sviluppi del percorso del giovane milanese, chiamato a scegliere tra Claudia e Giulia. Il terzo appuntamento invece, previsto per venerdì 1 marzo sempre in prima serata su Canale 5, vedrà le decisioni finali di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales al centro della puntata.

Speciale Uomini e donne, questa sera in onda la scelta di Lorenzo Riccardi

Oggi 22 febbraio a partire dalle 21,25 su Canale 5, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti dedicati alle scelte dei tronisti di Uomini e donne, con al centro la decisione finale di Lorenzo Riccardi che, come sappiamo, è chiamato a dover decidere con chi iniziare un nuovo cammino tra Claudia e Giulia.

Molta attesa nei fan della trasmissione per conoscere la scelta del tronista milanese, visto anche quanto successo nel corso della prima puntata, che ha visto il secco rifiuto di Andrea Dal Corso a Teresa Langella. Ancor prima della messa in onda della seconda puntata, sono cominciate a circolare sul web parecchie indiscrezioni che fanno pensare che Riccardi abbia scelto la bionda Claudia. Sul sito 'Il Vicolo delle news' sono apparse anche le prime immagini del weekend in villa che il giovane ha trascorso con le due corteggiatrici e da quanto si apprende, sembra che il clima non sia stato particolarmente disteso. Solo con la messa in onda dello Speciale di Uomini e donne di questa sera sapremo dunque se le indiscrezioni verranno confermate o meno.

Uomini e donne serale: Luigi e Ivan sceglieranno nella puntata del 1 marzo

Dopo la scelta di Lorenzo che andrà in onda oggi 22 febbraio, sarà la volta della decisione finale di Ivan Gonzales e Luigi Mastroianni, protagonisti del terzo e ultimo appuntamento dello Speciale Uomini e donne la scelta, in onda il 1 marzo 2019. In attesa di scoprire le loro scelte, ricordiamo che Luigi è arrivato al termine del suo percorso con Valentina e Irene, mentre Ivan ha scelto di portare sino alla fine Natalia e Sonia. Dai rumors circolanti in rete, sembra che, a differenza di quanto successo a Lorenzo, il weekend in villa per i due protagonisti sia trascorso senza particolari problemi. Grande attesa quindi sia per la scelta di Lorenzo di oggi venerdì 22 febbraio che per la puntata dedicata a Luigi e Ivan in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo 1 marzo.