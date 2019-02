Annuncio

Torna oggi, 4 febbraio 2019, un nuovo appuntamento di Uomini e donne, il dating show più seguito d'Italia condotto da Maria De Filippi.

Come di consueto, la puntata di oggi, in onda su Canale 5 alle 14.45, sarà dedicata al Trono Over e, protagonista indiscussa, sarà la dama torinese Gemma Galgani.

Anticipazioni puntata del 4 febbraio: Gemma cambia completamente idea e lascia Rocco

La puntata odierna dedicata al Trono Over inizierà con un filmato, presentato da Maria De Filippi, il quale mostrerà lo sfogo della Galgani subito dopo l'ultima registrazione.

Nonostante la donna sembra aver accantonato la relazione con Rocco, non può fare a meno di continuare a lamentarsi dell'influenza che Tina Cipollari ha sull'uomo. L'opinionista non è tipa da rimanere in silenzio e più volte interromperà l'RWM per dire la sua.

La disputa tra le due donne continuerà anche all'ingresso di Gemma, come un copione già visto. Tuttavia, la dama torinese oggi dimostrerà di dar poco peso alla sua "rivale", ponendo tutte le sue attenzioni sulla nuova fiamma: Marcello. La loro conoscenza, infatti, sembra procedere molto bene, tanto che ormai la relazione con Rocco Fredella sembra essere sempre più messa da parte.