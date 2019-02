Annuncio

La compagnia del cigno, la fiction mandata in onda da Rai 1, lo scorso lunedì 4 febbraio è terminata. Abbiamo visto che Matteo si è chiarito finalmente con il padre mentre Sofia ha avuto il coraggio di dirgli di essersi innamorata di lui. E ancora c'è stato anche il lieto fine per Irene ed il marito nonché tra Rosario e Antonia. I fan a questo punto si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Ebbene la risposta è arrivata ieri ed è si.

Ci sarà la seconda stagione della fiction di Rai 1

Ivan Cotroneo che è il regista autore della Compagnia del Cigno ha rivelato in un'intervista uscita ieri sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che la fiction proseguirà.

L'uomo ha infatti comunicato che la troupe è già al lavoro per scrivere una seconda stagione che sarà poi sottoposta alla Rai. Una delle anticipazioni svelate da Cotroneo sulla seconda serie che sta prendendo forma è che gli eventi potrebbero portare i personaggi anche fuori dalla città di Milano.

Inoltre il regista ha rivelato che starebbero anche creando nuovi personaggi.

Ciò che è certo è che nella nuova stagione i protagonisti de La Compagnia del Cigno si butteranno nel mondo del lavoro. Per loro, infatti, ci saranno delle nuove sfide da sostenere nonché nuove orchestre con le quali esibirsi. Le aspettative da parte del pubblico sono davvero alte per cui Cotroneo ha spiegato di non voler deludere nessuno.

I protagonisti de La Compagnia del Cigno

Nell'intervista Ivan Cotroneo ha comunicato che, insieme alla co-produttrice Monica Rametta, sta creando nuovi personaggi. Ci saranno però nella seconda stagione anche quelli che già si conoscono. Per questo non ci sono dubbi che rivedremo Emanuele Misuraca che interpreta Domenico, Hildegard De Stefano che interpreta Sara e Ario Sgroi che presta il volto a Robbo.

E ancora Fotinì Peluso, la giovane attrice che interpreta Barbara, Leonardo Mazzarotto che presta il volto a Matteo, Chiara Pia Aurora che interpreta Sofia ed infine Francesco Tozzi alias Rosario.

Per quanto riguarda Leonardo Mazzarotto, che è il protagonista de La Compagnia del Cigno, vogliamo svelarvi qualche piccola curiosità. Innanzitutto l'attore che interpreta Matteo nella fiction è nato il 9 dicembre 1998 a Roma e a soli sei anni ha iniziato a scrivere delle poesie. Sempre giovanissimo, poi, si è appassionato al violino ottenendo varie partecipazioni a concorsi musicali nazionali. È stato poi scelto per suonare nell'orchestra giovanile dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la quale si è esibito a Bologna, Roma, Napoli e Firenze. Quella de La Compagnia del Cigno è stata la sua primissima esperienza da attore.