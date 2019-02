Annuncio

Il bicchiere lanciato da Wilma Faissol a Laura Cremaschi, lo sfogo di quest'ultima su Instagram e la richiesta di denaro della stessa a Francesco Facchinetti, altro non era che uno scherzo organizzato da "Le Iene". A meno di 24 ore dalla diffusione della notizia dell'aggressione subita dalla "Bonas" da parte della brasiliana, sui social network è stato precisato che era tutta una messa in scena ordita dal programma di Italia 1 per prendere in giro l'imprenditore.

Il video dell'aggressione a Laura Cremaschi è diventato virale

Da un giorno a questa parte, sul web non si parla d'altro che dell'aggressione che Laura Cremaschi ha subito dalla moglie di Francesco Facchinetti durante una cena: in rete, infatti, sta spopolando il video in cui si vede Wilma Faissol lanciare un bicchiere di vetro addosso alla soubrette per gelosia.

Se la "Bonas" e la brasiliana si sono espresse in modo piuttosto pacato sui social dopo questo episodio, l'ex dj ha parlato addirittura di denunce e querele rivolgendosi alla presunta "vittima" di questa situazione: "Non ho problemi, tale Laura Cremaschi, se quello che sto dicendo non è vero, querelami pure", aveva detto il manager prima di invitare le trasmissioni Tv ad ospitare la ragazza per garantirle quei 5 minuti di popolarità che, secondo lui, stava cercando.

Poche ore fa, sul profilo Twitter dell'imprenditore milanese è comparso un messaggio che ha fatto molto discutere: Facchinetti ha informato i suoi fan che la Cremaschi, tramite il suo avvocato, gli ha chiesto dei soldi per chiudere la faccenda relativa alla sera precedente.

Aggiungendo che non gli avrebbe dato mai nulla, il conduttore ha chiosato: "Mi fate sch**o, dovete scomparire", raccogliendo il sostegno della maggior parte degli utenti del social network.

La moglie di Facchinetti e la 'Bonas' rivelano: era tutto uno scherzo

Pochissimi minuti fa, sul profilo Instagram di Wilma Faissol è stato caricato un video che ha lasciato tutti a bocca aperta: lei e Laura Cremaschi, sorridenti e complici più che mai, hanno annunciato che la loro lite era uno scherzo organizzato da "Le Iene".

"Lei non è una zo***la, era tutto uno scherzo", ha detto la brasiliana mentre Facchinetti era ancora visibilmente incredulo di fronte alla rivelazione. Dunque, a quanto pare, il programma di Italia 1, con la complicità della "Bonas" e della moglie del cantante ha messo in scena la finta aggressione ai danni dell'ignaro conduttore milanese.

"Ma non potete fare scherzi normali, in cui uno fa lo scherzo e poi lo vede in televisione?", ha affermato il 38enne milanese nel filmato che i maggiori siti di Gossip stanno riportando in questi minuti.