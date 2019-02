Annuncio

Sul web non si parla d'altro che dell'aggressione che Laura Cremaschi ha subito da Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, in un ristorante vicino Milano. L'ex "Bonas" di Avanti un altro ha usato i social network per denunciare quello che era appena accaduto: la brasiliana le ha lanciato addosso un bicchiere di vetro dopo aver saputo che la stessa aveva chiesto un altro selfie al marito. Quest'ultimo, poche ore fa, ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti su Instagram: secondo lui, dunque, la bionda soubrette avrebbe fatto di tutto pur di dargli fastidio e sua moglie, sicuramente sbagliando, ha reagito in preda alla gelosia.

La moglie di Facchinetti lancia un bicchiere addosso alla Cremaschi

Nella tarda serata di domenica 24 febbraio, sui social network ha iniziato a circolare un video che documenta lo scontro che c'è stato tra Laura Cremaschi e Wilma Faissol in un ristorante.

La prima a riportare questo increscioso episodio, è stata l'ex Bonas di Avanti un altro che, in alcune "Stories" di Instagram, si è mostrata sotto shock per quello che le era appena accaduto.

Grazie ad un cliente che era seduto ad un tavolo vicino, la bionda showgirl ha potuto dimostrare che la moglie di Francesco Facchinetti le ha lanciato addosso un bicchiere di vetro, rischiando di farle seriamente male.

Le immagini dell'aggressione che la ragazza ha oggettivamente subito, stanno facendo il giro della rete; la brasiliana, in preda ad un'incontrollabile gelosia, si è scagliata contro colei che si era avvicinata più volte al marito.

Secondo la ricostruzione che ha fatto la Cremaschi, la donna avrebbe perso le staffe alla sua seconda richiesta in pochi minuti di fare un selfie con la sua dolce metà; prima che il tutto degenerasse, per fortuna Facchinetti ha portato via sua moglie dal locale.

"Scusate ma sono ancora molto scossa. Quando lei mi ha lanciato il bicchiere, mi sono scansata. Sono ancora spaventata, per una foto si è creata una situazione del genere", ha fatto sapere Laura tramite il suo account.

Facchinetti su Instagram: 'Se non dico la verità, che la signorina mi denunci'

La mattina successiva all'aggressione che ha subito Laura Cremaschi, Francesco Facchinetti ha pubblicato molte "Stories" su Instagram per raccontare la sua versione dei fatti. L'uomo ha ricostruito passo per passo quello che sarebbe successo la sera prima al ristorante; secondo lui, infatti, la Bonas si sarebbe avvicinata più volte sia per chiedergli un selfie che per provare a trovare lavoro tramite la sua agenzia.

Il primo contatto tra il ragazzo e la bionda soubrette, sarebbe avvenuto quando Wilma Faissol era in bagno: "Si è seduta al posto di mia moglie e mi ha detto che il suo sogno è arrivare a un milione di followers perché altrimenti i brand non ti danno i soldi".

Facchinetti ha anche detto che l'ex protagonista di Avanti un altro lo avrebbe seguito in bagno per rifare la foto insieme, perché quella precedente era venuta male.

"Io ho aspettato di tornare in sala per ripetere lo scatto, ma a quel punto mia moglie non ci ha visto più".

Francesco ha difeso velatamente la sua consorte, perché ha aggiunto che, essendo una donna intelligente e dotata di parola, sarà lei stessa a spiegare perché ha lanciato un bicchiere addosso alla Cremaschi.

"Io sono abituato a dire sempre la verità. Se tutto quello che sto raccontando non è vero, autorizzo la signorina a denunciarmi e querelarmi. Per me, non c'è nessun problema", ha fatto sapere l'agente sui social poche ore fa.

Prima di concludere il suo lungo sfogo, il figlio del cantante dei Pooh ha precisato che non interverrà in nessuna trasmissione tv per commentare quello che è successo, ma ha invitato chi di dovere ad ospitare la Bonas "così la facciano arrivare ad un milione di followers e, dopo aver raccontato la sua versione, avrà, come diceva Andy Warhol, i suoi 5 minuti di pubblicità".