Annuncio

Annuncio

Domenica 3 marzo andrà in onda l'ultima puntata con la serie televisiva 'Non Mentire' che ha rappresentato una novità all'interno del palinsesto della Mediaset. Gli spoiler del terzo appuntamento svelano che Laura farà i conti con la frustrazione dovuta al mancato arresto di Andrea che fa rimanere a piede libero un uomo pericoloso. Inoltre si aggiungerà la rabbia della professoressa che sarà sconvolta dalla scoperta della relazione di Caterina e Tommaso. La sorella maggiore ha da tempo una relazione con l'agente di polizia coinvolto nelle vicende di Laura e Andrea, al punto che aumenteranno gli intrighi pronti a creare ulteriore suspense. Laura, però, non si arrenderà di fronte a questa situazione e sarà colpita dalla solitudine fino al senso di sfiducia nei confronti degli altri.

Annuncio

Vanessa si rende conto della colpevolezza del Molinari e si impegna per incastrarlo

Laura sarà intenzionata a mettere in atto tutte le forze pur di dimostrare la colpevolezza del Molinari con l'intento di far andare "il rivale" in prigione. L'insegnante non potrà fare affidamento sull'aiuto di Tommaso che, dopo aver fatto una perquisizione a casa di Andrea (Alessandro Preziosi), farà i conti con la sospensione dal servizio. La Nardini deciderà di prendere delle distanze da Caterina deluso dal comportamento della sorella, ed anche Leo prenderà la stessa decisione della cognata una volta scoperto il tradimento della consorte. Vanessa vorrà dimostrare la colpa di Andrea e dopo essersi risvegliata con lo stordimento, la donna capirà di essere finita nel mirino del Molinari.

Annuncio

Laura cerca d'ingannare Andrea e viene aiutata dall'ispettore

L'ispettore presenterà dei segni di violenza, ma si troverà in assenza di prove atte ad incastrare il tanto stimato chirurgo. Laura (Greta Scarano) riuscirà nell'intento di trarre Andrea in una trappola e stordirà l'uomo rendendolo impotente. Il medico, però, riuscirà a salvarsi prendendo il sopravvento sulla donna salvata dall'arrivo di Vanessa che continua a pedinare l'uomo. Andrea verrà arrestato, ma dopo alcuni mesi tornerà a piede libero perché non ci sono degli indizi per dimostrare la follia dell'uomo. La Nardini vorrà mettere il passato alle spalle, ma continuerà ad essere forte nell'animo della donna il sentimento di giustizia.

Annuncio

Infine, Vanessa farà squadra con un'agente sotto copertura per incastrare il colpevole che troverà un modo ulteriore per sfuggire al piano delle poliziotte.