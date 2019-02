Annuncio

Annuncio

In questi giorni si stanno diffondendo sul web una serie di articoli relativi agli ipotetici guadagni di Giulia De Lellis. La ragazza è divenuta famosa al pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e donne in qualità di corteggiatrice di Andrea Damante. La De Lellis ha mostrato sin da subito il suo carattere e la sua personalità ed ha conquistato milioni di telespettatori. Contrariamente a come spesso accade, però, il successo di Giulia De Lellis è proseguito anche dopo la fine della sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi. Con il tempo, infatti, la ragazza è divenuta una famosa influencer di Instagram. Per questo motivo il pubblico da casa ha iniziato a domandarsi quanto possa guadagnare la ragazza.

Annuncio

In un articolo redatto da Selvaggia Lucarelli si parla di cifre spropositate: circa 1 milione di euro all'anno.

Il successo di Giulia De Lellis dopo Uomini e Donne

Giulia De Lellis è uno tra i personaggi più in voga del momento. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, la carriera di Giulia è sbocciata e si è consolidata sempre più. Dopo l'esperienza nel talk show di Maria De Filippi, infatti, l'ex di Andrea Damante ha partecipato anche al Grande Fratello VIP e a tanti altri programmi televisivi. La sua fonte principale di guadagno proviene, però, dal mondo dei social. La De Lellis, infatti, vanta un numero di "like" per singolo post su Instagram che si equipara a quello della più famosa Chiara Ferragni. Nonostante quest'ultima abbia molti follower in più, gli utenti che seguono Giulia sono molto più attivi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ogni suo post, infatti, riesce ad ottenere una media di circa 200/250 mila like. Questi numeri piacciono moltissimo alle aziende che, infatti, contattano l'influencer per far pubblicizzare i propri prodotti.

Giulia guadagnerebbe circa 6 mila euro a post su Instagram

Attraverso questo giro di collaborazioni, dunque, si è venuto a creare un vero e proprio business da cui Giulia De Lellis trae la sua principale fonte di guadagno, e che guadagno!. All'interno di un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli su "Il Fatto Quotidiano", è emerso che La De Lellis guadagnerebbe circa 6 mila euro per ogni singolo post. Facendo un calcolo approssimativo di quelli che potrebbero essere i suoi guadagni annui, si è arrivato ad ipotizzare cifre da capogiro.

Annuncio

Si parla di circa 1 milione di euro all'anno. Cifre decisamente spropositate che lasciano stupefatti i telespettatori.